Військовим і журналістам України бути на поготові: що роблять російські хакери

Російські хакери намагаються отримати доступ до акаунтів посадовців, військових і журналістів через месенджери Signal та WhatsApp. Про це повідомила розвідка Служби військової розвідки Нідерландів (MIVD).

За даними відомства, зловмисники використовують різні методи соціальної інженерії. Зокрема, вони маскуються під чатботів служби підтримки месенджерів або надсилають повідомлення, які імітують офіційні сповіщення від сервісів.

Один із поширених способів — використання функції "пов’язані пристрої". Хакери переконують користувачів ввести або передати код підтвердження, після чого можуть підключити свій пристрій до чужого акаунта та отримати доступ до листування.

У розвідці зазначають, що особливою ціллю таких атак стають військові, державні службовці та журналісти.

Фахівці радять звертати увагу на підозрілі ознаки, зокрема на появу подвійних контактів у списку або номерів із позначкою "видалений обліковий запис", що може свідчити про можливий злом.



