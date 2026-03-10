logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военным и журналистам Украины быть на готове: что делают российские хакеры
commentss НОВОСТИ Все новости

Военным и журналистам Украины быть на готове: что делают российские хакеры

Российские хакеры пытаются взламывать аккаунты через Signal и WhatsApp

10 марта 2026, 01:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российские хакеры пытаются получить доступ к аккаунтам чиновников, военных и журналистов через мессенджеры Signal и WhatsApp . Об этом сообщила разведка Службы военной разведки Нидерландов (MIVD).

Военным и журналистам Украины быть на готове: что делают российские хакеры

Российские хакеры пытаются сломать мессенджеры военных и журналистов

По данным ведомства, злоумышленники используют разные методы социальной инженерии. В частности, они маскируются под служб службы поддержки мессенджеров или отправляют сообщения, имитирующие официальные уведомления от сервисов.

Один из распространенных способов – использование функции "связанные устройства". Хакеры убеждают пользователей ввести или передать код подтверждения, после чего могут подключить устройство к чужому аккаунту и получить доступ к переписке.

В разведке отмечают, что особой целью подобных атак становятся военные, государственные служащие и журналисты.

Специалисты советуют обращать внимание на подозрительные признаки, в частности, на появление двойных контактов в списке или номеров с пометкой "удалённая учетная запись", что может свидетельствовать о возможном взломе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что город Покровск является политической целью российских войск, однако Силы обороны Украины сорвали планы противника на этом направлении. Об этом рассказал командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины генерал-майор Олег Апостол в интервью программе "Цель 4.5.0.".
По его словам, украинское командование имело возможность сосредоточить основные силы непосредственно на обороне города. Однако было принято другое решение — действовать в направлении Доброполья. Там российские войска пытались развить наступление и выйти в Барвенково, что могло позволить им отрезать часть Донбасса и создать сложную оперативную ситуацию для украинских сил. В результате действий Сил обороны этот замысел противника был сорван. Украинские подразделения отвергли российские силы, уволили несколько населенных пунктов и нанесли противнику значительные потери.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-backed-hackers-breach-signal-whatsapp-accounts-officials-journalists-2026-03-09/
Теги:

Новости

Все новости