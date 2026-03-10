Военным и журналистам Украины быть на готове: что делают российские хакеры

Российские хакеры пытаются получить доступ к аккаунтам чиновников, военных и журналистов через мессенджеры Signal и WhatsApp . Об этом сообщила разведка Службы военной разведки Нидерландов (MIVD).

По данным ведомства, злоумышленники используют разные методы социальной инженерии. В частности, они маскируются под служб службы поддержки мессенджеров или отправляют сообщения, имитирующие официальные уведомления от сервисов.

Один из распространенных способов – использование функции "связанные устройства". Хакеры убеждают пользователей ввести или передать код подтверждения, после чего могут подключить устройство к чужому аккаунту и получить доступ к переписке.

В разведке отмечают, что особой целью подобных атак становятся военные, государственные служащие и журналисты.

Специалисты советуют обращать внимание на подозрительные признаки, в частности, на появление двойных контактов в списке или номеров с пометкой "удалённая учетная запись", что может свидетельствовать о возможном взломе.



