logo_ukra

BTC/USD

77717

ETH/USD

2320.48

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Війна з Росією Військових з «Азов» засудили до тюрми
commentss НОВИНИ Всі новини

Військових з «Азов» засудили до тюрми

У Ростові-на-Дону російський суд виніс вироки українським військовополоненим, яких звинуватили у тероризмі

24 квітня 2026, 21:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У місті Ростов-на-Дону суд виніс вироки українським військовослужбовцям, які перебувають у російському полоні.

Як повідомляє Медиазона, 25-річного військового Віталія Слободенюка та 24-річного Богдана Голованова засудили до 18 років позбавлення волі.

Їм інкримінували участь у “терористичному угрупованні” та проходження “навчання тероризму”.

Крім того, ще одному військовополоненому — Руслану Колодяжному — збільшили термін ув’язнення до 29 років. За даними російської сторони, його звинувачують у вбивстві цивільних під час бойових дій у Маріуполі.

Йдеться про військових, пов’язаних із підрозділом “Азов”, який у РФ визнано терористичною організацією.

Українська сторона неодноразово заявляла, що подібні судові процеси щодо військовополонених є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Міжнародні організації раніше також висловлювали занепокоєння щодо умов утримання та судових процесів над українськими військовими в Росії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що під час відеоконференції у заповненій лекційній аудиторії стався інцидент, який зірвав заплановану агітацію до військової служби.
За наявною інформацією, організатори підключили до розмови чоловіка у військовій формі, якого сприймали як представника російських сил, що мав розповісти про службу та її “переваги”. Однак під час виступу він заявив, що є військовим Сил оборони України, і звернувся до студентів із різким попередженням. За його словами, у разі підписання контракту і участі у війні проти України, він як військовослужбовець буде змушений виконувати бойові завдання проти тих, хто воюватиме на боці РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://zona.media/news/2026/04/24/azov
Теги:

Новини

Всі новини