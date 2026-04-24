Військових з «Азов» засудили до тюрми

У місті Ростов-на-Дону суд виніс вироки українським військовослужбовцям, які перебувають у російському полоні.

Військових з «Азов» в рф відправили за ґрати

Як повідомляє Медиазона, 25-річного військового Віталія Слободенюка та 24-річного Богдана Голованова засудили до 18 років позбавлення волі.

Їм інкримінували участь у “терористичному угрупованні” та проходження “навчання тероризму”.

Крім того, ще одному військовополоненому — Руслану Колодяжному — збільшили термін ув’язнення до 29 років. За даними російської сторони, його звинувачують у вбивстві цивільних під час бойових дій у Маріуполі.

Йдеться про військових, пов’язаних із підрозділом “Азов”, який у РФ визнано терористичною організацією.

Українська сторона неодноразово заявляла, що подібні судові процеси щодо військовополонених є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Міжнародні організації раніше також висловлювали занепокоєння щодо умов утримання та судових процесів над українськими військовими в Росії.

