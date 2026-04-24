«Мені доведеться вас вбити»: український військовий в ефірі рф

Ткачова Марія
Під час відеоконференції у заповненій лекційній аудиторії стався інцидент, який зірвав заплановану агітацію до військової служби.
Військовий України в ефірі рф
За наявною інформацією, організатори підключили до розмови чоловіка у військовій формі, якого сприймали як представника російських сил, що мав розповісти про службу та її “переваги”.
Однак під час виступу він заявив, що є військовим Сил оборони України, і звернувся до студентів із різким попередженням.
За його словами, у разі підписання контракту і участі у війні проти України, він як військовослужбовець буде змушений виконувати бойові завдання проти тих, хто воюватиме на боці РФ.
Таким чином, замість очікуваної агітації студенти почули пряме нагадування про реальні наслідки участі у бойових діях.
Інцидент викликав обговорення у мережі як приклад зриву інформаційних заходів і демонстрації альтернативної позиції під час подібних заходів.