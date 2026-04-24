«Мені доведеться вас вбити»: український військовий в ефірі рф

Під час відеоконференції у заповненій лекційній аудиторії стався інцидент, який зірвав заплановану агітацію до військової служби.

Військовий України в ефірі рф

За наявною інформацією, організатори підключили до розмови чоловіка у військовій формі, якого сприймали як представника російських сил, що мав розповісти про службу та її “переваги”.

Однак під час виступу він заявив, що є військовим Сил оборони України, і звернувся до студентів із різким попередженням.

За його словами, у разі підписання контракту і участі у війні проти України, він як військовослужбовець буде змушений виконувати бойові завдання проти тих, хто воюватиме на боці РФ.

Таким чином, замість очікуваної агітації студенти почули пряме нагадування про реальні наслідки участі у бойових діях.

Інцидент викликав обговорення у мережі як приклад зриву інформаційних заходів і демонстрації альтернативної позиції під час подібних заходів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у нічний час в Україні оголошено повітряну тривогу на тлі повідомлень про можливу активність стратегічної авіації противника.

За даними моніторингових ресурсів, зафіксовано ознаки, які можуть свідчити про підготовку до бойового вильоту літаків дальньої авіації. Також повідомляється про рух ворожих безпілотників. За попередньою інформацією, один із дронів перебуває над містом Дніпро. На цьому тлі в окремих районах були чутні звуки вибухів. Наразі офіційної інформації щодо їхніх причин та наслідків не оприлюднено. Громадян закликають перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки до завершення тривоги. Інформація уточнюється.

