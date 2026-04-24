Вибухи у Дніпрі: що на Україну чекає вночі

У нічний час в Україні оголошено повітряну тривогу на тлі повідомлень про можливу активність стратегічної авіації противника.

Вибухи у Дніпрі та можливий російський удар по Україні вночі

За даними моніторингових ресурсів, зафіксовано ознаки, які можуть свідчити про підготовку до бойового вильоту літаків дальньої авіації.

Також повідомляється про рух ворожих безпілотників. За попередньою інформацією, один із дронів перебуває над містом Дніпро.

На цьому тлі в окремих районах були чутні звуки вибухів. Наразі офіційної інформації щодо їхніх причин та наслідків не оприлюднено.

Громадян закликають перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки до завершення тривоги.

Інформація уточнюється.



