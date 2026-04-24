Взрывы в Днепре: что Украину ждет ночью

В ночное время в Украине объявлена воздушная тревога на фоне сообщений о возможной активности стратегической авиации противника.

Взрывы в Днепре и возможный российский удар по Украине ночью

По данным мониторинговых ресурсов, зафиксированы признаки, свидетельствующие о подготовке к боевому вылету самолетов дальней авиации.

Также сообщается о движении вражеских беспилотников. По предварительной информации, один из дронов находится над городом Днепр.

На этом фоне в отдельных районах были слышны звуки взрывов. Пока официальноя информация об их причинах и последствиях не обнародована.

Граждан призывают находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности до завершения тревоги.

Информация уточняется.



