Взрывы в Днепре: что Украину ждет ночью
Взрывы в Днепре: что Украину ждет ночью

В Украине зафиксирована воздушная тревога, сообщается о возможной активности стратегической авиации и взрывах

24 апреля 2026, 20:22
Ткачова Марія

В ночное время в Украине объявлена воздушная тревога на фоне сообщений о возможной активности стратегической авиации противника.

Взрывы в Днепре: что Украину ждет ночью

Взрывы в Днепре и возможный российский удар по Украине ночью

По данным мониторинговых ресурсов, зафиксированы признаки, свидетельствующие о подготовке к боевому вылету самолетов дальней авиации.

Также сообщается о движении вражеских беспилотников. По предварительной информации, один из дронов находится над городом Днепр.

На этом фоне в отдельных районах были слышны звуки взрывов. Пока официальноя информация об их причинах и последствиях не обнародована.

Граждан призывают находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности до завершения тревоги.

Информация уточняется.




