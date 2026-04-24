Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Во время видеоконференции в заполненной лекционной аудитории произошел инцидент, сорвавший запланированную агитацию в военную службу.
Военный Украины в эфире рф
По имеющейся информации, организаторы подключили к разговору мужчину в военной форме, воспринимаемого как представителя российских сил, который должен был рассказать о службе и ее "преимуществах".
Однако во время выступления он заявил, что является военным Сил обороны Украины и обратился к студентам с резким предупреждением.
По его словам, в случае подписания контракта и участия в войне против Украины он как военнослужащий будет вынужден выполнять боевые задания против тех, кто будет воевать на стороне РФ.
Таким образом, вместо ожидаемой агитации студенты услышали прямое упоминание о реальных последствиях участия в боевых действиях.
Инцидент вызвал обсуждение в сети в качестве примера срыва информационных мероприятий и демонстрации альтернативной позиции в ходе подобных мероприятий.