Во время видеоконференции в заполненной лекционной аудитории произошел инцидент, сорвавший запланированную агитацию в военную службу.

Военный Украины в эфире рф

По имеющейся информации, организаторы подключили к разговору мужчину в военной форме, воспринимаемого как представителя российских сил, который должен был рассказать о службе и ее "преимуществах".

Однако во время выступления он заявил, что является военным Сил обороны Украины и обратился к студентам с резким предупреждением.

По его словам, в случае подписания контракта и участия в войне против Украины он как военнослужащий будет вынужден выполнять боевые задания против тех, кто будет воевать на стороне РФ.

Таким образом, вместо ожидаемой агитации студенты услышали прямое упоминание о реальных последствиях участия в боевых действиях.

Инцидент вызвал обсуждение в сети в качестве примера срыва информационных мероприятий и демонстрации альтернативной позиции в ходе подобных мероприятий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночное время в Украине объявлена воздушная тревога на фоне сообщений о возможной активности стратегической авиации противника.

По данным мониторинговых ресурсов, зафиксированы признаки, свидетельствующие о подготовке к боевому вылету самолетов дальней авиации. Также сообщается о движении вражеских беспилотников. По предварительной информации, один из дронов находится над городом Днепр. На этом фоне в отдельных районах были слышны звуки взрывов. Пока официальноя информация об их причинах и последствиях не обнародована. Граждан призывают находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности до завершения тревоги. Информация уточняется.

