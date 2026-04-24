Военных из «Азов» приговорили к тюрьме

В городе Ростов-на-Дону суд вынес приговоры находящимся в плену украинским военнослужащим.

Как сообщает Медиазона, 25-летний военный Виталий Слободенюк и 24-летний Богдан Голованов приговорены к 18 годам лишения свободы.

Им инкриминировали участие в "террористической группировке" и прохождении "обучения терроризма".

Кроме того, еще одному военнопленному Руслану Колодяжному увеличили срок заключения до 29 лет. По данным российской стороны, он обвиняется в убийстве гражданских во время боевых действий в Мариуполе.

Речь идет о военных, связанных с подразделением "Азов", которое в РФ признано террористической организацией.

Украинская сторона неоднократно заявляла, что подобные судебные процессы по военнопленным являются нарушением международного гуманитарного права.

Международные организации ранее также выражали обеспокоенность условиями содержания и судебных процессов над украинскими военными в России.

