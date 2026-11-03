“Військових ховають у приватних будинках”: чому насправді обирають такі об’єкти

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Кречмаровская Наталия
Скандал, який трапився у передмісті Києва, викликав питання — чому військових чи мобілізованих розміщують у приватних будинках.
Військові. Ілюстративне фото
Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зазначив, що у великому приватному будинку у Петропавлівській Борщагівці був тимчасовий пункт — місце дислокації Національної гвардії “Азова”.
За його словами, у Збройних сил України таких можливостей через певну бюрократію менше, а у Національної гвардії, управління розвідки — більше.
Щодо терміну тримання людей у таких пунктах військовий зазначив, що, як правило, збір триває кілька днів, потім люди організовано їдуть до навчального центру на тренування.
Це знову ж таки логічно, тут нічого незвичайного, підкреслив Сазонов.
При цьому він припустив, що там могли бути порушення, однак цим має займатися виключно ДБР.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому скандал під Києвом може мати гучне продовження.