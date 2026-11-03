“Військових ховають у приватних будинках”: чому насправді обирають такі об’єкти

Скандал, який трапився у передмісті Києва, викликав питання — чому військових чи мобілізованих розміщують у приватних будинках.

Військові. Ілюстративне фото

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зазначив, що у великому приватному будинку у Петропавлівській Борщагівці був тимчасовий пункт — місце дислокації Національної гвардії “Азова”.

“Таких пунктів насправді багато, і їх усі намагаються робити. Тому що зараз організовано тримати і поповнення, і призовників мобілізованих, і особовий склад, і якісь служби у тих місцях, де було раніше, стало надто небезпечно – туди прилітає. Тому всі намагаються якось розподілятися, шифруватись, ховати”, — пояснив військовий.

За його словами, у Збройних сил України таких можливостей через певну бюрократію менше, а у Національної гвардії, управління розвідки — більше.

“Тобто у нас цілком вистачає об'єктів справді у всіх місцях, куди справді приходять люди ніколи не у формі, де, якщо грамотний командир, немає черги машин із характерними військовими номерами. Такі ніби приховані місця, що логічно”, — пояснив Сазонов.

Щодо терміну тримання людей у таких пунктах військовий зазначив, що, як правило, збір триває кілька днів, потім люди організовано їдуть до навчального центру на тренування.

Це знову ж таки логічно, тут нічого незвичайного, підкреслив Сазонов.

“До речі, всередину будинки нікого справді не пускали. Так це логічно. Це інструкції. Будівлю контролює Національна гвардія України. Це їхній пункт тимчасової дислокації. Туди не пускають поліцію, нікого без рішення суду, лише представників Національної гвардії”, — зауважив військовий.

При цьому він припустив, що там могли бути порушення, однак цим має займатися виключно ДБР.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому скандал під Києвом може мати гучне продовження.



