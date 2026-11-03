"Военных прячут в частных домах": почему на самом деле выбирают такие объекты

Скандал, случившийся в пригороде Киева, вызвал вопрос – почему военных или мобилизованных размещают в частных домах.

Военные. Иллюстративное фото

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов отметил, что в большом частном доме в Петропавловской Борщаговке был временный пункт – место дислокации Национальной гвардии "Азова".

"Таких пунктов действительно много, и их все пытаются делать. Потому что сейчас организовано держать и пополнение, и призывников мобилизованных, и личный состав, и какие-то службы в тех местах, где было раньше, стало слишком опасно — туда прилетает. Поэтому все пытаются как-то распределяться, шифроваться, прятать", — пояснил.

По его словам, у Вооруженных сил Украины таких возможностей из-за определенной бюрократии меньше, а у Национальной гвардии, управления разведки – больше.

"То есть у нас вполне хватает объектов действительно во всех местах, куда действительно приходят люди никогда не в форме, где, если грамотный командир, нет очереди машин с характерными военными номерами. Такие будто скрытые места, что логично", — объяснил Сазонов.

По сроку содержания людей в таких пунктах военный отметил, что, как правило, сбор длится несколько дней, затем люди организованно едут в учебный центр на тренировку.

Это опять-таки логично, здесь ничего необычного, подчеркнул Сазонов.

"Кстати, внутрь дома никого действительно не пускали. Так это логично. Это инструкции. Здание контролирует Национальная гвардия Украины. Это их пункт временной дислокации. Туда не пускают полицию, никого без решения суда, только представителей Национальной гвардии", — отметил военный.

При этом он предположил, что там были нарушения, однако этим должно заниматься исключительно ГБР.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему скандал под Киевом может иметь громкое продолжение.



