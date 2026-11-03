“Ми не Росія”: скандал під Києвом може мати гучне продовження

Напередодні інформаційний простір України вибухнув скандалом під Києвом. Там у приватному будинку нібито утримували 40 чоловіків. Медики намагалися увійти у будинок, заявляючи, що там є люди у критичному стані. Згодом з’явилась інформація, що це може бути операцією ворога. Однак на відео показували і факт наявності чоловіків, чи то мобілізованих, чи то військових, і людей з травмами.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович прокоментував ситуацію і вказав на критичні моменти.

“Ситуація дійсно виглядає дуже трешово. Вона виглядає, відверто кажучи, ганебно, тому що головне питання, яке виникає: а з якого часу нас взагалі мобілізованих тримають в приватних будинках? От цікавий дуже момент. В принципі, для цього є там військові частини, різні будівлі, наприклад, територіальних центрів комплектування там і так далі. І звісно, факт можливого побиття, він дійсно повинен стати основним при розслідуванні всієї цієї ситуації. І тут абсолютно можна погодитися, що винні повинні понести покарання", — зауважив він.

Експерт зазначив, що з одного боку, добре, що командування зреагувало швидко, ніхто там не почав нічого ховати, приїхали, сказали: "Розберемося". З іншого боку, звісно, реакція людей, які там зібралися, викликає теж дуже багато питань, зауважив Рейтерович.

“Це дуже агресивно все виглядало і про катування, і багато інших заяв. Я думаю, що одним розслідуванням справа тут не завершиться. Явно будуть прийматися рішення, скоріш за все, і кадрового характеру. І якщо випадки катування будуть підтверджені, думаю, що всі винні обов'язково повинні понести покарання, тому що це абсолютно неприпустимо. Ми не Росія в цьому плані”, — зазначив Рейтерович.

Експерт зауважив, що є різні моменти пов'язані з мобілізацією. Є багато людей, які йдуть в СЗЧ, але це не означає, що їхні права можна порушувати і ставитися до них таким чином.

Фактів, підсумував експерт поки замало, однак розслідування необхідне.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардеп Гончаренко заявив про скандал у передмісті Києва.



