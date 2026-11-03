“Ми не Росія”: скандал під Києвом може мати гучне продовження

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Кречмаровская Наталия
Напередодні інформаційний простір України вибухнув скандалом під Києвом. Там у приватному будинку нібито утримували 40 чоловіків. Медики намагалися увійти у будинок, заявляючи, що там є люди у критичному стані. Згодом з’явилась інформація, що це може бути операцією ворога. Однак на відео показували і факт наявності чоловіків, чи то мобілізованих, чи то військових, і людей з травмами.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович прокоментував ситуацію і вказав на критичні моменти.
Експерт зазначив, що з одного боку, добре, що командування зреагувало швидко, ніхто там не почав нічого ховати, приїхали, сказали: "Розберемося". З іншого боку, звісно, реакція людей, які там зібралися, викликає теж дуже багато питань, зауважив Рейтерович.
Експерт зауважив, що є різні моменти пов'язані з мобілізацією. Є багато людей, які йдуть в СЗЧ, але це не означає, що їхні права можна порушувати і ставитися до них таким чином.
Фактів, підсумував експерт поки замало, однак розслідування необхідне.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардеп Гончаренко заявив про скандал у передмісті Києва.