"Мы не Россия": скандал под Киевом может иметь громкое продолжение

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Кречмаровская Наталия
Накануне информационное пространство Украины всколыхнул скандал под Киевом. Там в частном доме якобы содержалось 40 мужчин. Медики пытались войти в дом, заявляя, что там есть люди в критическом состоянии. Потом появилась информация, что это может быть операцией врага. Однако на видео показывали и факт наличия мужчин, будь то мобилизованных, военных и людей с травмами.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович прокомментировал ситуацию и указал критические моменты.
Эксперт отметил, что с одной стороны, хорошо, что командование среагировало быстро, никто там не начал ничего прятать, приехали, сказали: "Разберемся". С другой стороны, конечно, реакция собравшихся там людей вызывает тоже очень много вопросов, отметил Рейтерович.
Эксперт отметил, что есть разные моменты, связанные с мобилизацией. Есть много людей, идущих в СЗЧ, но это не означает, что их права можно нарушать и относиться к ним таким образом.
Фактов, подытожил эксперт пока маловато, однако расследование необходимо.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Гончаренко заявил о скандале в пригороде Киева.