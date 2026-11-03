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"Мы не Россия": скандал под Киевом может иметь громкое продолжение

Эксперт Рейтерович прокомментировал скандал в пригороде Киева

3 ноября 2026, 20:36
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Кречмаровская Наталия

Накануне информационное пространство Украины всколыхнул скандал под Киевом. Там в частном доме якобы содержалось 40 мужчин. Медики пытались войти в дом, заявляя, что там есть люди в критическом состоянии. Потом появилась информация, что это может быть операцией врага. Однако на видео показывали и факт наличия мужчин, будь то мобилизованных, военных и людей с травмами.

"Мы не Россия": скандал под Киевом может иметь громкое продолжение

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович прокомментировал ситуацию и указал критические моменты.

"Ситуация действительно выглядит очень трешево. Она выглядит, откровенно говоря, позорно, потому что главный вопрос, который возникает: а с какого времени нас вообще мобилизованных держат в частных домах? Вот интересный очень момент. В принципе, для этого есть там воинские части, разные здания, например, территориальных центров комплектования там и так далее. расследовании всей этой ситуации. И здесь абсолютно можно согласиться, что виновные должны понести наказание", – заметил он.

Эксперт отметил, что с одной стороны, хорошо, что командование среагировало быстро, никто там не начал ничего прятать, приехали, сказали: "Разберемся". С другой стороны, конечно, реакция собравшихся там людей вызывает тоже очень много вопросов, отметил Рейтерович.

"Это очень агрессивно все выглядело и о пытках, и многих других заявлениях. Я думаю, что одним расследованием дело здесь не завершится. Явно будут приниматься решения, скорее всего, и кадрового характера. И если случаи истязания будут подтверждены, думаю, что все виновные обязательно должны понести наказание, потому что это совершенно недопустимо. Мы не Россия в этом плане”, — отметил Рейтерович.

Эксперт отметил, что есть разные моменты, связанные с мобилизацией. Есть много людей, идущих в СЗЧ, но это не означает, что их права можно нарушать и относиться к ним таким образом.

Фактов, подытожил эксперт пока маловато, однако расследование необходимо.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Гончаренко заявил о скандале в пригороде Киева.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QSFsb-5Phi0
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