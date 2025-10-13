logo_ukra

«Військові ЗСУ мінують тіла своїх побратимів на Запоріжжі»: що відомо

Окупанти вчергове намагаються дискредитувати ЗСУ: який фейк поширюють цього разу

13 жовтня 2025, 16:57
Російська пропаганда продовжує кампанію з дискредитації українських військових.  Зокрема, ворожі ресурси вчергове поширюють фейк про нібито замінування військовослужбовцями Сил оборони України тіл загиблих побратимів у зоні бойових дій на Запоріжжі. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру протидії дезінформації РНБО.

"Ці заяви не мають жодних підтверджень. Джерелом виступає лише усне свідчення анонімного російського військового — без фото, відео чи документальних доказів. 

Подібні фейки поширюються системно. Їхня мета — очорнити Сили оборони України, зруйнувати довіру до українських військових та виправдати злочини, які чинять самі російські окупанти. Також ця брехня є частиною російської інформаційної операції зі зриву мобілізації в Україні", – наголошують у ЦПД.

Там додають, що Україна не застосовує заборонених методів ведення війни й дотримується норм міжнародного гуманітарного права.

Водночас саме російські війська неодноразово мінували цивільні об’єкти, залишали розтяжки у домівках мирних людей та навіть на дитячих іграшках. Це задокументовано українськими та міжнародними структурами як воєнні злочини Росії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти продовжують полювати на цивільних у прифронтових зонах. Російські окупаційні війська скидають вибухівку з FPV-дронів, при цьому роблять це без розбору, чи це військове авто, чи машина мирних мешканців.

Сьогодні ворог атакував цивільну автівку в одному із населених пунктів Пологівського району Запорізької області. Всередині перебував 53-річний чоловік і 57-річна жінка. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію ДСНС України. Їх тіла із понівеченого автомобіля деблокували рятувальники.



