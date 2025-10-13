logo

«Военные ВСУ минируют тела своих побратимов в Запорожье»: что известно

Оккупанты в очередной раз пытаются дискредитировать ВСУ: какой фейк распространяют на этот раз

13 октября 2025, 16:57
Автор:
Недилько Ксения

Российская пропаганда продолжает кампанию по дискредитации украинских военных. В частности, вражеские ресурсы в очередной раз распространяют фейк о якобы заминировании военнослужащими Сил обороны Украины тел погибших побратимов в зоне боевых действий в Запорожье. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

«Военные ВСУ минируют тела своих побратимов в Запорожье»: что известно

«Военные ВСУ минируют тела своих побратимов в Запорожье»: что известно

"У этих заявлений нет никаких подтверждений. Источником выступает только устное свидетельство анонимного российского военного – без фото, видео или документальных доказательств.

Подобные фейки распространяются системно. Их цель — очернить Силы обороны Украины, разрушить доверие к украинским военным и оправдать преступления, которые совершают сами российские оккупанты. Также эта ложь является частью российской информационной операции по срыву мобилизации в Украине", – отмечают в ЦПД.

Там добавляют, что Украина не применяет запрещенные методы ведения войны и соблюдает нормы международного гуманитарного права.

В то же время, именно русские войска неоднократно минировали гражданские объекты, оставляли растяжки в домах мирных людей и даже на детских игрушках. Это документировано украинскими и международными структурами как военные преступления России.

«Военные ВСУ минируют тела своих побратимов в Запорожье»: что известно - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты продолжают охотиться на гражданских в прифронтовых зонах. Российские оккупационные войска сбрасывают взрывчатку с FPV-дронов, при этом делают это без разбора, будь то военное авто или машина мирных жителей.

Сегодня враг атаковал гражданский автомобиль в одном из населенных пунктов Пологовского района Запорожской области. Внутри находился 53-летний мужчина и 57-летняя женщина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины. Их тела из изуродованного автомобиля деблокировали спасатели.



