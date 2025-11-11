Рубрики
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову розповів про обов'язкові умови завершення війни в Україні. За його словами, це демілітаризація та денацифікація України.
Сергій Лавров. Фото портал "Коментарі"
Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов відверто поглузував з Лаврова та пояснив, чому ці умови не вдасться виконати і хто насправді у цьому винний.
Військовий пояснив, що справа навіть не у кількості ракет, гармат, дронів чи набоїв на території країни. Справа у людях, які вміють цим користуватися і готові воювати.
Щодо денацифікації, то, за словами Сазонова, багато громадян України не вважали росіян ворогом, сприймали як можливо недружніх, але адекватних сусідів, або навіть дружніх.
