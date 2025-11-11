Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову розповів про обов'язкові умови завершення війни в Україні. За його словами, це демілітаризація та денацифікація України.

Сергій Лавров. Фото портал "Коментарі"

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов відверто поглузував з Лаврова та пояснив, чому ці умови не вдасться виконати і хто насправді у цьому винний.

“Конячка, ти повторюєшся. І намагаєшся вкусити себе за хвостик з цими заявами. Не треба. Демілітаризації України не буде. Тому що ви самі все зробили вже під час війни. І продовжуєте робити”, — зазначив Сазонов.

Військовий пояснив, що справа навіть не у кількості ракет, гармат, дронів чи набоїв на території країни. Справа у людях, які вміють цим користуватися і готові воювати.

“Нас багато. Це ви так зробили. Ми навіть уявити не могли, що є нацією воїнів, поки ви нас не змусили ними стати”, — зазначив він.

Щодо денацифікації, то, за словами Сазонова, багато громадян України не вважали росіян ворогом, сприймали як можливо недружніх, але адекватних сусідів, або навіть дружніх.

“Націю, яка вас ненавидить, з нас теж зробили ви. Тепер ми сприймаємо вас як ворога, ворога вічного, природнього. Так виховуємо дітей на реальних історіях. Цього теж не змінити ніякими паперами. Як сказав би вам Ющенко — ви здобули. Так, саме ваші недолугі дії дали протилежний ефект”, — резюмував воїн ЗСУ.

