Україна намагається повернути дітей з окупованих територій та тих, кого окупанти вивезли на територію РФ. У російської влади є своє бачення процесів в Україні.

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Представниця МЗС РФ Марія Захарова зазначила, що президент України Володимир Зеленський та його команда на різних міжнародних майданчиках нібито люблять тиснути на жалість, розповідаючи про “десятки тисяч, сотні, іноді мільйони, якихось нібито викрадених Росією неповнолітніх і про якісь “неймовірні страждання” українців від російської агресії”.

“Як завжди, вони під цю шарманку просять грошей на полегшення страждань, відновлення ментального здоров'я, на повернення дітей. Потім, коли отримують ці пожертвування, вони легалізують їх через якісь “благодійні” фонди, а насправді там відбувається конвертація [зібраних коштів] у прямі надходження у власні кишені київської верхівки”, — переконана представниця російського МЗС.

Захарова переконана, що насправді ні самі діти, ні їхнє ментальне здоров'я українську владу у нормальному, загальнолюдському плані не цікавлять.

“Діти для них — фактор. Діти для них — інструмент. Діти для них — привід”, — наголосила вона.

Також навела декілька “прикладів” — розповіла про табори для неповнолітніх на території України, де нібито насаджуються націоналізм, нібито в західних країнах українські діти “розчинилися” і “ніхто не веде їхнього обліку”.

“Таке “патріотичне виховання”, ставлення до дітей як до витратного матеріалу в Україні, все, що ламає дитячу психіку, яка не зміцніла, буквально узвичаїлося після того, як влада в Києві у 2014 році в результаті антиконституційного перевороту захопили націонал-радикали”, — переконана Захарова.

За її словами, українська влада прагне із самого раннього віку сформувати у дітей “хибне почуття національної переваги та ненависть до представників інших етносів”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військові в Росії обурені через вказівки Кремля.



