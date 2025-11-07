Рубрики
Кречмаровская Наталия
Україна намагається повернути дітей з окупованих територій та тих, кого окупанти вивезли на територію РФ. У російської влади є своє бачення процесів в Україні.
Марія Захарова. Фото з відкритих джерел
Представниця МЗС РФ Марія Захарова зазначила, що президент України Володимир Зеленський та його команда на різних міжнародних майданчиках нібито люблять тиснути на жалість, розповідаючи про “десятки тисяч, сотні, іноді мільйони, якихось нібито викрадених Росією неповнолітніх і про якісь “неймовірні страждання” українців від російської агресії”.
Захарова переконана, що насправді ні самі діти, ні їхнє ментальне здоров'я українську владу у нормальному, загальнолюдському плані не цікавлять.
Також навела декілька “прикладів” — розповіла про табори для неповнолітніх на території України, де нібито насаджуються націоналізм, нібито в західних країнах українські діти “розчинилися” і “ніхто не веде їхнього обліку”.
За її словами, українська влада прагне із самого раннього віку сформувати у дітей “хибне почуття національної переваги та ненависть до представників інших етносів”.
