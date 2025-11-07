Украина пытается вернуть детей с оккупированных территорий и тех, кого оккупанты вывезли на территорию РФ. У российских властей есть свое видение процессов в Украине.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда на разных международных площадках якобы любят давить на жалость, рассказывая о "десятках тысяч, сотнях, иногда миллионах, каких-то якобы похищенных Россией несовершеннолетних и о каких-то "невероятных страданиях" украинцев от российской агрессии".

"Как всегда, они под эту шарманку просят денег на облегчение страданий, восстановление ментального здоровья, на возвращение детей. Затем, когда получают эти пожертвования, они легализуют их через какие-то "благотворительные" фонды, а на самом деле там происходит конвертация [собранных средств] в прямые поступления в собственные карманы киевской верхушки", — убеждена представительница российского МИД.

Захарова отметила, что на самом деле ни сами дети, ни их ментальное здоровье украинских властей в нормальном, общечеловеческом плане не интересуют.

"Дети для них — фактор. Дети для них — инструмент. Дети для них — повод", — подчеркнула она.

Также привела несколько примеров — рассказала о лагерях для несовершеннолетних на территории Украины, где якобы насаждаются национализм, якобы в западных странах украинские дети "растворились" и "никто не ведет их учет".

"Такое "патриотическое воспитание", отношение к детям как к расходному материалу в Украине, все, что ломает детскую психику, которая не окрепла, буквально воплотилась в жизнь после того, как власти в Киеве в 2014 году в результате антиконституционного переворота захватили национал-радикалы", — убеждена Захарова.

По ее словам, украинская власть стремится с самого раннего возраста сформировать у детей "ложное чувство национального превосходства и ненависть к представителям других этносов".

