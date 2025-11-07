Рубрики
Кречмаровская Наталия
Украина пытается вернуть детей с оккупированных территорий и тех, кого оккупанты вывезли на территорию РФ. У российских властей есть свое видение процессов в Украине.
Мария Захарова. Фото из открытых источников
Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда на разных международных площадках якобы любят давить на жалость, рассказывая о "десятках тысяч, сотнях, иногда миллионах, каких-то якобы похищенных Россией несовершеннолетних и о каких-то "невероятных страданиях" украинцев от российской агрессии".
Захарова отметила, что на самом деле ни сами дети, ни их ментальное здоровье украинских властей в нормальном, общечеловеческом плане не интересуют.
Также привела несколько примеров — рассказала о лагерях для несовершеннолетних на территории Украины, где якобы насаждаются национализм, якобы в западных странах украинские дети "растворились" и "никто не ведет их учет".
По ее словам, украинская власть стремится с самого раннего возраста сформировать у детей "ложное чувство национального превосходства и ненависть к представителям других этносов".
