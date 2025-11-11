Рубрики
Кречмаровская Наталия
Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова рассказал об обязательных условиях завершения войны в Украине. По его словам, это демилитаризация и денацификация Украины.
Сергей Лавров. Фото портал "Комментарии"
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов откровенно посмеялся над Лавровым и объяснил, почему эти условия не удастся выполнить и кто на самом деле в этом виноват.
Военный объяснил, что дело даже не в количестве ракет, пушек, дронов или патронов на территории страны. Дело в людях, умеющих этим пользоваться и готовых воевать.
Что касается денацификации, то, по словам Сазонова, многие граждане Украины не считали россиян врагом, воспринимали как возможно недружественных, но адекватных соседей или даже дружественных.
