Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова рассказал об обязательных условиях завершения войны в Украине. По его словам, это демилитаризация и денацификация Украины.

Сергей Лавров. Фото портал "Комментарии"

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов откровенно посмеялся над Лавровым и объяснил, почему эти условия не удастся выполнить и кто на самом деле в этом виноват.

"Конечка, ты повторяешься. И пытаешься укусить себя за хвостик с этими заявлениями. Не надо. Демилитаризации Украины не будет. Потому что вы сами все сделали уже во время войны. И продолжаете делать", — отметил Сазонов.

Военный объяснил, что дело даже не в количестве ракет, пушек, дронов или патронов на территории страны. Дело в людях, умеющих этим пользоваться и готовых воевать.

"Нас много. Это вы так сделали. Мы даже представить не могли, что нация воинов, пока вы нас не заставили ими стать", — отметил он.

Что касается денацификации, то, по словам Сазонова, многие граждане Украины не считали россиян врагом, воспринимали как возможно недружественных, но адекватных соседей или даже дружественных.

"Нацию, которая вас ненавидит, из нас тоже сделали вы. Теперь мы воспринимаем вас как врага, врага вечного, естественного. Так воспитываем детей на реальных историях. Этого тоже не изменить никакими бумагами. Как сказал бы вам Ющенко — вы получили. Да, именно ваши бестолковые действия дали противоположный эффект", — сказал он.

