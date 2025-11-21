Військові занепокоєні: який мир можуть погодити Зеленський, Трамп та Путін

У Сполучених Штатах Америки запропонували мирний план, у якому вказані умови завершення війни в Україні. Документ прокоментували і президент України Володимир Зеленський, і народні депутати, і західні партнери.

Трамп, Путін, Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Мер Генічеська Станіслав Бунятов, військовий з позивним “Осмáн” назвав пункти мирного плану, які пророкують майбутню капітуляцію України:

- зняття санкцій з окупантів (немає жодних наслідків для ворога за злочини),

- відсутність чітко прописаних пунктів з приводу конституції РФ, на основі якої вони ведуть війну і зможуть почати “третій акт” в будь-який зручний для себе момент,

- навʼязування культурної “толерантності” до РФ, що гарантовано відновить поширення проросійських політичних партій та сепаратистистичних дій в Україні,

- відсутність миротворчих сил, які хоч якось регулюватимуть та контролюватимуть можливі провокації на новому “кордоні”, що призведе до початку другого вторгнення.

“Що бачу я: команда Трампа, Зеленського і Путіна можуть прийти до нетривалого тимчасового медійного перемирʼя, яке закінчиться одразу після зміни президента в США та Україні, адже в “28 пунктах” не вказаного жодного гаранта безпеки, який у разі початку 3 вторгнення Росії готовий вступити у війну на стороні України”, — резюмував військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов пояснив, чому медійна метушня з мирним планом та побажаннями Вашингтона все зробити швидко викликала різке пожвавлення в Європі. За його словами, європейці проводять активні переговори між собою і з Києвом, зідзвонюються з Трампом.