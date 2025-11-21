logo

BTC/USD

83625

ETH/USD

2708.75

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военные обеспокоены: какой мир могут согласовать Зеленский, Трамп и Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные обеспокоены: какой мир могут согласовать Зеленский, Трамп и Путин

Военный о пунктах мирного плана, предсказывающих будущую капитуляцию Украины

21 ноября 2025, 21:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Соединенных Штатах Америки предложили мирный план, в котором указаны условия завершения войны в Украине. Документ прокомментировали и президент Украины Владимир Зеленский, и народные депутаты и западные партнеры.

Военные обеспокоены: какой мир могут согласовать Зеленский, Трамп и Путин

Трамп, Путин, Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Мэр Геническа Станислав Бунятов, военный с позывным "Осман" назвал пункты мирного плана, предсказывающие будущую капитуляцию Украины:

- снятие санкций с оккупантов (нет последствий для врага за преступления),

- отсутствие четко прописанных пунктов по конституции РФ, на основе которой они ведут войну и смогут начать "третий акт" в любой удобный для себя момент,

- навязывание культурной "толерантности" к РФ, что гарантированно возобновит распространение пророссийских политических партий и сепаратистистических действий в Украине,

- отсутствие миротворческих сил, которые хоть как-то будут регулировать и контролировать возможные провокации на новом "границе", что приведет к началу второго вторжения.

"Что вижу я: команда Трампа, Зеленского и Путина могут прийти к непродолжительному временному медийному перемирию, которое закончится сразу после смены президента в США и Украине, ведь в "28 пунктах" не указан ни один гарант безопасности, который в случае начала 3 вторжения России готов вступить в войну на стороне Украины", — резюмировал военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов объяснил, почему медийная суета с мирным планом и пожеланиями Вашингтона все сделать быстро вызвала резкое оживление в Европе. По его словам, европейцы проводят активные переговоры между собой и с Киевом, созваниваются с Трампом.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/stanislav_osman/9992
Теги:

Новости

Все новости