В Соединенных Штатах Америки предложили мирный план, в котором указаны условия завершения войны в Украине. Документ прокомментировали и президент Украины Владимир Зеленский, и народные депутаты и западные партнеры.

Трамп, Путин, Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Мэр Геническа Станислав Бунятов, военный с позывным "Осман" назвал пункты мирного плана, предсказывающие будущую капитуляцию Украины:

- снятие санкций с оккупантов (нет последствий для врага за преступления),

- отсутствие четко прописанных пунктов по конституции РФ, на основе которой они ведут войну и смогут начать "третий акт" в любой удобный для себя момент,

- навязывание культурной "толерантности" к РФ, что гарантированно возобновит распространение пророссийских политических партий и сепаратистистических действий в Украине,

- отсутствие миротворческих сил, которые хоть как-то будут регулировать и контролировать возможные провокации на новом "границе", что приведет к началу второго вторжения.

"Что вижу я: команда Трампа, Зеленского и Путина могут прийти к непродолжительному временному медийному перемирию, которое закончится сразу после смены президента в США и Украине, ведь в "28 пунктах" не указан ни один гарант безопасности, который в случае начала 3 вторжения России готов вступить в войну на стороне Украины", — резюмировал военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов объяснил, почему медийная суета с мирным планом и пожеланиями Вашингтона все сделать быстро вызвала резкое оживление в Европе. По его словам, европейцы проводят активные переговоры между собой и с Киевом, созваниваются с Трампом.