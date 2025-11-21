Рубрики
В Соединенных Штатах Америки предложили мирный план, в котором указаны условия завершения войны в Украине. Документ прокомментировали и президент Украины Владимир Зеленский, и народные депутаты и западные партнеры.
Трамп, Путин, Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Мэр Геническа Станислав Бунятов, военный с позывным "Осман" назвал пункты мирного плана, предсказывающие будущую капитуляцию Украины:
- снятие санкций с оккупантов (нет последствий для врага за преступления),
- отсутствие четко прописанных пунктов по конституции РФ, на основе которой они ведут войну и смогут начать "третий акт" в любой удобный для себя момент,
- навязывание культурной "толерантности" к РФ, что гарантированно возобновит распространение пророссийских политических партий и сепаратистистических действий в Украине,
- отсутствие миротворческих сил, которые хоть как-то будут регулировать и контролировать возможные провокации на новом "границе", что приведет к началу второго вторжения.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов объяснил, почему медийная суета с мирным планом и пожеланиями Вашингтона все сделать быстро вызвала резкое оживление в Европе. По его словам, европейцы проводят активные переговоры между собой и с Киевом, созваниваются с Трампом.