Європа боїться завершення війни в Україні: військовий назвав головну причин
Європа боїться завершення війни в Україні: військовий назвав головну причин

Військовий Кирило Сазонов пояснив, чому в Європі бояться завершення війни в Україні

21 листопада 2025, 19:15
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У медіапросторі обговорюють мирний план, запропонований США. Однак як з української, так і європейської сторони лунають заяви проти вказаних умов.

Європа боїться завершення війни в Україні: військовий назвав головну причин

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов пояснив, чому медійна метушня з мирним планом та побажаннями Вашингтона все зробити швидко викликала різке пожвавлення в Європі. За його словами, європейці проводять активні переговори між собою і з Києвом, зідзвонюються з Трампом. 

“Решту справ засунули на другий план. Ну так. Все правильно. Тільки це не тому, що “Європа прокинулася” та “Вони змінилися”. Ні. Просто в ЄС цілком реально сприймають загрозу війни Росії з ними. І поки що Кремль загруз в Україні – їх все влаштовує. Ідеальна картина”, — зазначив військовий. 

За його словами, Росія на війні в Україні втрачає людей, техніку, ресурси та поступово слабшає. Тобто поки Росія воює з Україною, Європі вона загрожувати не може, пояснив військовий. А у перспективі, за його словами,  може настільки ослабитися, що взагалі перестати бути загрозою. Звісно, війну потрібно оплачувати, однак як пояснив військовий, відбувається це здебільшого за рахунок російських активів. При цьому Європа має певні вигоди — завантажується власне виробництво, українські біженці приносять пожвавлення в економіку.

Сазонов пояснив, що ударів по території немає, їхні громадяни не гинуть — це все Україна витягує. І між собою вони цілком погоджуються — нічого поганого у такій війні немає. І тут раптом ризики несподіваного перемир'я.

“Раптом завтра Україна та Росія припинять війну. Україна почне відновлювати зруйноване, це зрозуміло, тут треба встигнути взяти участь. А Росія? А Росія може напасти на Європу. Прямо завтра. Коли у Європі ще зовсім не готові. Ось і все. Дуже просто. Їхня метушня не від занепокоєння нашими інтересами та справедливістю світу для України. Їм просто страшно. Дуже страшно”, — пояснив військовий. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у США поставили жорстку умову Україні.




