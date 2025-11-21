Европа боится завершения войны в Украине: военный назвал главную причину

В медиапространстве обсуждают мирный план, предложенный США. Однако как с украинской, так и европейской стороны раздаются заявления против указанных условий.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов объяснил, почему медийная суета с мирным планом и пожеланиями Вашингтона все сделать быстро вызвала резкое оживление в Европе. По его словам, европейцы проводят активные переговоры между собой и с Киевом, созваниваются с Трампом.

"Остаток дел задвинули на второй план. Ну да. Все правильно. Только это не потому, что "Европа проснулась" и "Они изменились". Нет. Просто в ЕС вполне реально воспринимают угрозу войны России с ними. И пока Кремль погряз в Украине — их все устраивает. Идеальная картина", — отметил военный.

По его словам, Россия на войне в Украине теряет людей, технику, ресурсы и постепенно слабеет. То есть, пока Россия воюет с Украиной, Европе она угрожать не может, пояснил военный. А в перспективе, по его словам, может настолько ослабеть, что вообще перестать быть угрозой. Конечно, войну нужно оплачивать, однако, как объяснил военный, происходит это в основном за счет российских активов. При этом у Европы есть определенные выгоды — загружается собственное производство, украинские беженцы приносят оживление в экономику.

Сазонов объяснил, что ударов по территории нет, их граждане не погибают – это все Украина вытягивает. И между собой они полностью соглашаются – ничего плохого в такой войне нет. И тут вдруг риски неожиданного перемирия.

"Вдруг завтра Украина и Россия прекратят войну. Украина начнет восстанавливать разрушенное, это понятно, здесь нужно успеть принять участие. А Россия? А Россия может напасть на Европу. Прямо завтра. Когда в Европе еще совсем не готовы. Вот и все. Очень просто. Их суета не от беспокойства нашими интересами и справедливостью мира для Украины. Им просто страшно. Очень страшно", – объяснил военный.

