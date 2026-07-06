Військові вже не добирають слів: що розлютило захисників України

У ніч на 6 липня ворожі війська завдали ракетно-дронового удару по території України. За даними Повітряних сил ЗС України, було зафіксовано влучання 29 балістичних ракет. Під час одного з вибухів у передмісті Києва сталася детонація.

Військові. Ілюстративне фото

Мер Генічеська Станіслав Бунятов, військовий з позивним “Осмáн” прокоментував нічний обстріл.

“Влучання по секретних обʼєктах оборонної промисловості — не тільки про*об ППО, це погана робота служби безпеки усіх рівнів, витоки інформації на підприємствах, робота російської розвідки в нашому тилу тощо”, — переконаний він.

За словами військового, люди — інструмент з яким потрібно працювати цілодобово. І, підсумував, що про*обів з нашої сторони в цьому плані дуже багато.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардепка Безугла прокоментувала наслідки чергового ворожого обстрілу та розповіла про ситуацію в Україні. Збито майже всі дрони і крилаті ракети, але не збито жодної балістичної ракети, зазначила вона.

“Нічим збивати. Потенційно далі можливий розстріл міст. Чи ми могли б зробити свої Patriot за 5 років? Теоретично — так, практично — ні. Чи можуть партнери надати ракети до Patriot? Практично — так, політично — обмежено”, — зауважила політик.

За її словами, ситуація з ракетами у світі погіршилась після “розв'язаної Трампом війни в Ірані”. Вона зазначила, що це зменшило запаси ракет, збільшило попит і дало змогу Росії заробити на нафті, що покращило її спроможності у виробництві військового обладнання. Ось така ситуація, підсумувала народна депутатка.



