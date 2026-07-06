Военные уже не подбирают слова: что разозлило защитников Украины

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Кречмаровская Наталия
В ночь на 6 июля вражеские войска нанесли ракетно-дроновый удар по территории Украины. По данным Воздушных сил ВС Украины, было зафиксировано попадание 29 баллистических ракет. Во время одного из взрывов в пригороде Киева произошла детонация.
Военные. Иллюстративное фото
Мэр Геническа Станислав Бунятов, военный с позывным "Осман" прокомментировал ночной обстрел.
По словам военного, люди – инструмент с которым нужно работать круглосуточно. И, подытожил, что про*обов с нашей стороны в этом плане очень много.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардепка Безуглая прокомментировала последствия очередного вражеского обстрела и рассказала о ситуации в Украине. Сбиты почти все дроны и крылатые ракеты, но не сбита ни одна баллистическая ракета, отметила она.
"Нечем сбивать. Потенциально дальше возможен расстрел городов. Могли ли мы произвести свои Patriot за 5 лет? Теоретически — да, практически — нет. Могут ли партнеры предоставить ракеты в Patriot? Практически — да, политически — ограниченно", — отметила политик.
По ее словам, ситуация с ракетами в мире ухудшилась после "развязанной Трампом войны в Иране". Она отметила, что это снизило запасы ракет, увеличило спрос и позволило России заработать на нефти, что улучшило ее способности в производстве военного оборудования. Вот такая ситуация, подытожила народная депутат.