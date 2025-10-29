Військові вже не добирають слів: що думають про жахаючу кількість СЗЧ

В Офісі Генерального прокурора оновили дані про випадки СЗЧ та дезертирства в армії у 2025 році. Повідомляється, що при мобілізаційних можливостях до 30 тис. осіб на місяць показники СЗЧ та дезертирства сягають 17-18 тис.

Військові. Ілюстративне фото

Підполковник ЗСУ, Третій армійський корпус Максим Жорін прокоментував таку інформацію. За його словами, під час війни СЗЧ будуть у будь-якому випадку. Однак, на його думку, такі цифри свідчать про провалену роботу по багатьох важливих напрямках в армії.

“Наприклад, кількість СЗЧ може залежати від інтенсивності бойових дій. Але якщо цифри одного підрозділу в рази відрізняються від іншого, на тому ж самому напрямку — значить з проблемою можна працювати. А ефективні рішення можна масштабувати на все військо — аби лише хотіли це зробити”, — пояснив військовий.

За його словами, кількість СЗЧ не буде знижуватися без налагодженої роботи з особовим складом. А для цього, як пояснив Жорін, потрібно розбудувати сержантську гілку.

“Не буде позитивних зрушень без довіри особового складу до командирів — та для цього не можна ставити зручних довб***в, треба обирати командирів згідно з їхнім авторитетом. І звісно, кількість СЗЧ буде тільки рости, якщо в армії не навчаться ставитись нормально до людей”, — резюмував захисник України.

