Военные уже не подбирают слова: что думают об ужасающем количестве СЗЧ

В Офисе Генерального прокурора обновили данные о случаях СЗЧ и дезертирства в армии в 2025 году. Сообщается, что при мобилизационных возможностях до 30 тыс. человек в месяц показатели СЗЧ и дезертирства достигают 17-18 тыс. человек.

Военные. Иллюстративное фото

Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус Максим Жорин, прокомментировал такую информацию. По его словам, во время войны СЗЧ будут в любом случае. Однако, по его мнению, такие цифры свидетельствуют о проваленной работе по многим важным направлениям в армии.

"Например, количество СЗЧ может зависеть от интенсивности боевых действий. Но если цифры одного подразделения в разы отличаются от другого, на том же направлении – значит с проблемой можно работать. А эффективные решения можно масштабировать на все войско – лишь бы хотели это сделать", — пояснил военный.

По его словам, количество СЗЧ не будет снижаться без отлаженной работы с личным составом. А для этого, как объяснил Жорин, нужно построить сержантскую ветвь.

"Не будет положительных сдвигов без доверия личного состава к командирам — и для этого нельзя ставить удобные долб***в, надо выбирать командиров согласно их авторитету. И конечно, количество СЗЧ будет только расти, если в армии не научатся относиться нормально к людям", — резюмировал защитник Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России не только переводят экономику на военные рельсы, но и занимаются милитаризацией детей. Украинские военные убеждены, что такую практику следует внедрять и в Украине. Жорин посоветовал украинцам перестать бояться слова милитаризация. По его словам, это единственный выход для Украины.



