Військові відверто вказали на небезпечну традицію в Україні: що критикують захисники

Українська влада не раз заявляла про розробки нової зброї. Дрони, ракети, перехоплювачі — за понад три роки повномасштабної війни Україні довелося розробляти протидію російській зброї та засоби ураження ворога. Однак часто про плани розповідають до їх практичного втілення. Військові переконані, що це помилкова практика.

Військові. Ілюстративне фото

Підполковник ЗСУ, Третій армійський корпус Максим Жорін вказав на одну дуже небезпечну традицію в Україні. За його словами, це розповідати про винаходи, нові засоби, виробництва, навіть не запустивши це на потік.

“Я не можу зрозуміти, навіщо це робити, особливо в такий час. Ворог не просто моніторить, що у нас відбувається. Ворог одразу шукає, і відпрацьовує. Часто досить успішно. Чи вартують піар-пости в соцмережах зірваних проєктів, а потім і важливого напряму роботи?”, — зазначив військовий.

За його словами, потрібно бути більш далекоглядними — на ефективній роботі можна піаритись довше.

“Не кажу вже про різні види зброї та винаходи, які і існують лише в соцмережах. Це просто виглядає по-довб***ськи”, — резюмував Жорін.

Нагадаємо: портал “Коментарі писав, що у четвер, 16 жовтня президент США Дональд Трамп приголомшив заявою про майбутню зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч запланована у Будапешті.

Жорін прокоментував можливість арешту Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду. Військовий висловив переконання, що жодна з країн ЄС не арештує Путіна, хай куди б він не приїхав. Європейські країни просто надто слабкі, аби взяти на себе таку відповідальність.



