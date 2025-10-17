logo_ukra

BTC/USD

106411

ETH/USD

3817.83

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Сподіватися більше не варто: українських військових розчарували західні партнери
commentss НОВИНИ Всі новини

Сподіватися більше не варто: українських військових розчарували західні партнери

Військовий Максим Жорін розповів, що вказує на слабкість лідерів країн ЄС

17 жовтня 2025, 20:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У четвер, 16 жовтня президент США Дональд Трамп приголомшив заявою про майбутню зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч запланована у Будапешті.

Сподіватися більше не варто: українських військових розчарували західні партнери

ЗСУ. Ілюстративне фото

Підполковник ЗСУ, Третій армійський корпус, Максим Жорін прокоментував можливість арешту Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду. Військовий висловив переконання, що жодна з країн ЄС не арештує Путіна, хай куди б він не приїхав. 

“З Угорщиною все зрозуміло, влада там відкрито підтримує РФ. Всі інші просто надто слабкі, аби взяти на себе таку відповідальність. Нам в цілому не варто сподіватись на жодну з міжнародних інституцій в жодному питанні. Вони себе давно показали”, — зазначив військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Одне з головних питань, яке планують обговорити президенти — постачання зброї Україні. 

Україна проявляє креативність у пошуку допомоги від США для своїх військових зусиль. Зазначається, що Україна хоче отримати більше обладнання для ППО, включаючи ракети Patriot, далекобійну зброю та термінову енергетичну допомогу. Однак українська сторона, за даними видання, підготувала пропозиції, щоб змусити Трампа надати зброю. 

Серед таких пропозицій видання називає угоду про обмін технологіями, яка надасть США доступ до передових українських технологій безпілотників, можливість для американських нафтових компаній використовувати трубопровідну інфраструктуру України для експорту до Словаччини та Угорщини, дешеве зберігання зрідженого природного газу у величезних підземних сховищах України, щоб допомогти збільшити експорт енергоносіїв США до решти Європи.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/5877
Теги:

Новини

Всі новини