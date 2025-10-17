Аргументи будуть “вбивчими”: на що погодиться Зеленський, щоб отримати від Трампа зброю

У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Одне з головних питань, яке планують обговорити президенти — постачання зброї Україні.

Зеленський та Трамп. Фото портал "Коментарі"

Україна проявляє креативність у пошуку допомоги від США для своїх військових зусиль, пише видання Bloomberg. Зазначається, що Україна хоче отримати більше обладнання для ППО, включаючи ракети Patriot, далекобійну зброю та термінову енергетичну допомогу. Однак українська сторона, за даними видання, підготувала пропозиції, щоб змусити Трампа надати зброю.

Серед таких пропозицій видання називає

угоду про обмін технологіями, яка надасть США доступ до передових українських технологій безпілотників,

експорт скрапленого природного газу США для задоволення енергетичних потреб України після російських ударів,

можливість для американських нафтових компаній використовувати трубопровідну інфраструктуру України для експорту до Словаччини та Угорщини,

дешеве зберігання зрідженого природного газу у величезних підземних сховищах України, щоб допомогти збільшити експорт енергоносіїв США до решти Європи.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що напередодні зустрічі із Зеленським Трамп поговорив телефоном із Путіним. У Кремлі розповіли, що Путін попередив Трампа про наслідки передачі Україні Томагавків.

“Трамп у розмові з Путіним наголосив на необхідності якнайшвидшого миру в Україні та наголошував, що це найважчий для вирішення конфлікт. Путін заявив Трампу, що "Томагавки" не змінять ситуацію на полі бою, але завдадуть шкоди відносинам РФ та США та врегулюванню в Україні”, — повідомили у Кремлі.

Також у Путіна зазначили, що телефонну розмову між президентами ініціювала російська сторона.