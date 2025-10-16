Путін зробив серйозне попередження Трампу щодо завершення війни в Україні

У четвер, 16 жовтня, відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна. Помічник президента РФ Юрій Ушаков розповів деталі розмови президентів.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

За його словами, Путін розповів Трампу, що війська РФ повністю володіють стратегічною ініціативою по всій лінії зіткнення у “СВО”, пише російське видання “ТАСС”.

“Трамп у розмові з Путіним наголосив на необхідності якнайшвидшого миру в Україні та наголошував, що це найважчий для вирішення конфлікт. Путін заявив Трампу, що "Томагавки" не змінять ситуацію на полі бою, але завдадуть шкоди відносинам РФ та США та врегулюванню в Україні”, — повідомив Ушаков.

У Кремлі зазначили, що телефонну розмову між президентами ініціювала російська сторона. Ушаков зазначив, що підготовка до проведення саміту РФ та США розпочнеться з телефонної розмови Лаврова та Рубіо.

“Будапешт як місце зустрічі був запропонований Трампом, Путін підтримав”, — уточнив Ушаков.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент США Дональд Трамп розповів про подробиці телефонної розмови з лідером РФ Володимиром Путіним. Американський лідер планує обговорити цю телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

У своїй соціальній мережі Truth social Трамп написав, що розмова з Путіним була продуктивною. За словами Трампа, багато часу в розмові приділили обговоренню торгівлю між Росією та Сполученими Штатами після закінчення війни з Україною. Також президент США заявив, що зустрінеться з Путіним у Будапешті після зустріч радників високого рівня.



