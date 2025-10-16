logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін зробив серйозне попередження Трампу щодо завершення війни в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін зробив серйозне попередження Трампу щодо завершення війни в Україні

У Кремлі розповіли, про що Путін попередив Трампа

16 жовтня 2025, 21:59
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У четвер, 16 жовтня, відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна. Помічник президента РФ Юрій Ушаков розповів деталі розмови президентів. 

Путін зробив серйозне попередження Трампу щодо завершення війни в Україні

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

За його словами, Путін розповів Трампу, що війська РФ повністю володіють стратегічною ініціативою по всій лінії зіткнення у “СВО”, пише російське видання “ТАСС”.

“Трамп у розмові з Путіним наголосив на необхідності якнайшвидшого миру в Україні та наголошував, що це найважчий для вирішення конфлікт. Путін заявив Трампу, що "Томагавки" не змінять ситуацію на полі бою, але завдадуть шкоди відносинам РФ та США та врегулюванню в Україні”, — повідомив Ушаков. 

У Кремлі зазначили, що телефонну розмову між президентами ініціювала російська сторона. Ушаков зазначив, що підготовка до проведення саміту РФ та США розпочнеться з телефонної розмови Лаврова та Рубіо. 

“Будапешт як місце зустрічі був запропонований Трампом, Путін підтримав”, — уточнив Ушаков. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент США Дональд Трамп розповів про подробиці телефонної розмови з лідером РФ Володимиром Путіним. Американський лідер планує обговорити цю телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. 

У своїй соціальній мережі Truth social Трамп написав, що розмова з Путіним була продуктивною. За словами Трампа, багато часу в розмові приділили обговоренню торгівлю між Росією та Сполученими Штатами після закінчення війни з Україною. Також президент США заявив, що зустрінеться з Путіним у Будапешті після зустріч радників високого рівня.




Джерело: https://t.me/tass_agency/344283
