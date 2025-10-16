Путин сделал серьезное предупреждение Трампу о завершении войны в Украине

В четверг, 16 октября, состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал подробности разговора президентов.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

По его словам, Путин рассказал Трампу, что войска РФ полностью владеют стратегической инициативой по всей линии столкновения в "СВО", пишет российское издание "ТАСС".

"Трамп в разговоре с Путиным отметил необходимость скорейшего мира в Украине и отмечал, что это самый тяжелый для разрешения конфликт. Путин заявил Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям РФ и США и урегулированию в Украине", — сообщил Ушаков.

В Кремле отметили, что телефонный разговор между президентами был инициирован российской стороной. Ушаков отметил, что подготовка к проведению саммита РФ и США начнется с телефонного разговора Лаврова и Рубио.

"Будапешт как место встречи был предложен Трампом, Путин поддержал", — уточнил Ушаков.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп рассказал о подробностях телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным. Американский лидер планирует обсудить этот телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В своей социальной сети Truth social Трамп написал, что разговор с Путиным был продуктивным. По словам Трампа, много времени в разговоре было уделено обсуждению торговли между Россией и Соединенными Штатами после окончания войны с Украиной. Также президент США заявил, что встретится с Путиным в Будапеште после встречи советников высокого уровня.



