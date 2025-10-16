logo

Путин сделал серьезное предупреждение Трампу о завершении войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин сделал серьезное предупреждение Трампу о завершении войны в Украине

В Кремле рассказали, о чем Путин предупредил Трампа

16 октября 2025, 21:59
Кречмаровская Наталия

В четверг, 16 октября, состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал подробности разговора президентов.

Путин сделал серьезное предупреждение Трампу о завершении войны в Украине

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

По его словам, Путин рассказал Трампу, что войска РФ полностью владеют стратегической инициативой по всей линии столкновения в "СВО", пишет российское издание "ТАСС".

"Трамп в разговоре с Путиным отметил необходимость скорейшего мира в Украине и отмечал, что это самый тяжелый для разрешения конфликт. Путин заявил Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям РФ и США и урегулированию в Украине", — сообщил Ушаков.

В Кремле отметили, что телефонный разговор между президентами был инициирован российской стороной. Ушаков отметил, что подготовка к проведению саммита РФ и США начнется с телефонного разговора Лаврова и Рубио.

"Будапешт как место встречи был предложен Трампом, Путин поддержал", — уточнил Ушаков.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп рассказал о подробностях телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным. Американский лидер планирует обсудить этот телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В своей социальной сети Truth social Трамп написал, что разговор с Путиным был продуктивным. По словам Трампа, много времени в разговоре было уделено обсуждению торговли между Россией и Соединенными Штатами после окончания войны с Украиной. Также президент США заявил, что встретится с Путиным в Будапеште после встречи советников высокого уровня.




Источник: https://t.me/tass_agency/344283
