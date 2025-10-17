logo

BTC/USD

106630

ETH/USD

3792.04

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Аргументы будут "убийственными": на что согласится Зеленский, чтобы получить от Трампа оружие
commentss НОВОСТИ Все новости

Аргументы будут "убийственными": на что согласится Зеленский, чтобы получить от Трампа оружие

Президент Украины Владимир Зеленский подготовил доводы, которые могут заставить Трампа предоставить оружие

17 октября 2025, 18:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. Один из главных вопросов, который планируют обсудить президенты – поставка оружия Украине.

Аргументы будут "убийственными": на что согласится Зеленский, чтобы получить от Трампа оружие

Зеленский и Трамп. Фото портал "Комментарии"

Украина проявляет креативность в поиске помощи от США своим военным усилиям, пишет издание Bloomberg. Украина хочет получить больше оборудования для ПВО, включая ракеты Patriot, дальнобойное оружие и срочную энергетическую помощь. Однако украинская сторона, по данным издания, подготовила предложения, чтобы заставить Трампа предоставить оружие.

Среди таких предложений издание называет

  • соглашение об обмене технологиями, которое предоставит США доступ к передовым украинским технологиям беспилотников,

  • экспорт сжиженного природного газа США для удовлетворения энергетических потребностей Украины после российских ударов,

  • возможность для американских нефтяных компаний использовать трубопроводную инфраструктуру Украины для экспорта в Словакию и Венгрию,

  • дешевое хранение сжиженного природного газа в огромных подземных хранилищах Украины, чтобы помочь увеличить экспорт энергоносителей США в остальную Европу.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что накануне встречи с Зеленским Трамп поговорил по телефону с Путиным. В Кремле рассказали, что Путин предупредил Трампа о последствиях передачи Украине Томагавков.

"Трамп в разговоре с Путиным отметил необходимость скорейшего мира в Украине и подчеркивал, что это самый тяжелый для разрешения конфликт. Путин заявил Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям РФ и США и урегулированию в Украине", — сообщили в Кремле.

Также у Путина отметили, что телефонный разговор между президентами был инициирован российской стороной.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-16/zelenskiy-appeals-to-trump-for-weapons-with-a-menu-of-sweeteners
Теги:

Новости

Все новости