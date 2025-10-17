Аргументы будут "убийственными": на что согласится Зеленский, чтобы получить от Трампа оружие

В пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. Один из главных вопросов, который планируют обсудить президенты – поставка оружия Украине.

Зеленский и Трамп. Фото портал "Комментарии"

Украина проявляет креативность в поиске помощи от США своим военным усилиям, пишет издание Bloomberg. Украина хочет получить больше оборудования для ПВО, включая ракеты Patriot, дальнобойное оружие и срочную энергетическую помощь. Однако украинская сторона, по данным издания, подготовила предложения, чтобы заставить Трампа предоставить оружие.

Среди таких предложений издание называет

соглашение об обмене технологиями, которое предоставит США доступ к передовым украинским технологиям беспилотников,

экспорт сжиженного природного газа США для удовлетворения энергетических потребностей Украины после российских ударов,

возможность для американских нефтяных компаний использовать трубопроводную инфраструктуру Украины для экспорта в Словакию и Венгрию,

дешевое хранение сжиженного природного газа в огромных подземных хранилищах Украины, чтобы помочь увеличить экспорт энергоносителей США в остальную Европу.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что накануне встречи с Зеленским Трамп поговорил по телефону с Путиным. В Кремле рассказали, что Путин предупредил Трампа о последствиях передачи Украине Томагавков.

"Трамп в разговоре с Путиным отметил необходимость скорейшего мира в Украине и подчеркивал, что это самый тяжелый для разрешения конфликт. Путин заявил Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям РФ и США и урегулированию в Украине", — сообщили в Кремле.

Также у Путина отметили, что телефонный разговор между президентами был инициирован российской стороной.