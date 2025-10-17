logo

Надеяться больше не стоит: украинских военных разочаровали западные партнеры
НОВОСТИ

Надеяться больше не стоит: украинских военных разочаровали западные партнеры

Военный Максим Жорин рассказал, что указывает на слабость лидеров стран ЕС

17 октября 2025, 20:10
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп ошеломил заявлением о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Встреча намечена в Будапеште.

Надеяться больше не стоит: украинских военных разочаровали западные партнеры

ВСУ. Иллюстративное фото

Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус Максим Жорин прокомментировал возможность ареста Путина по ордеру Международного уголовного суда. Военный выразил убеждение, что ни одна из стран ЕС не арестует Путина, куда бы он ни приехал.

"С Венгрией все понятно, власть там открыто поддерживает РФ. Все остальные просто слишком слабы, чтобы взять на себя такую ответственность. Нам в целом не стоит надеяться ни на один из международных институций ни в одном вопросе. Они себя давно показали", — отметил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. Один из главных вопросов, который планируют обсудить президенты – поставка оружия Украине.

Украина проявляет креативность в поиске помощи США для своих военных усилий. Украина хочет получить больше оборудования для ПВО, включая ракеты Patriot, дальнобойное оружие и срочную энергетическую помощь. Однако украинская сторона, по данным издания, подготовила предложения, чтобы вынудить Трампа предоставить оружие.

Среди таких предложений издание называет соглашение об обмене технологиями, которое предоставит США доступ к передовым украинским технологиям беспилотников, возможность для американских нефтяных компаний использовать трубопроводную инфраструктуру Украины для экспорта в Словакию и Венгрию, дешевое хранение сжиженного природного газа в огромных подземных хранилищах Украины, чтобы помочь увеличить экспорт энергоносителей США в остальную Европу.



Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5877
