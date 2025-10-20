logo

BTC/USD

110919

ETH/USD

3972.76

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военные откровенно указали на опасную традицию в Украине: что критикуют защитники
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные откровенно указали на опасную традицию в Украине: что критикуют защитники

Подполковник ВСУ Максим Жорин раскритиковал опасную традицию в Украине

20 октября 2025, 21:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украинские власти не раз заявляли о разработках нового оружия. Дроны, ракеты, перехватчики – за более чем три года полномасштабной войны Украине пришлось разрабатывать противодействие российскому оружию и средства поражения врага. Однако часто о планах рассказывают до их практического воплощения. Военные убеждены, что это ошибочная практика.

Военные откровенно указали на опасную традицию в Украине: что критикуют защитники

Военные. Иллюстративное фото

Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус Максим Жорин отметил одну очень опасную традицию в Украине. По его словам, это рассказывать об изобретениях, новых средствах, производстве, даже не запустив это на поток.

"Я не могу понять, зачем это делать, особенно в такое время. Враг не просто мониторит, что у нас происходит. Враг сразу ищет, и отрабатывает. Часто достаточно успешно. Стоят ли пиар-посты в соцсетях сорванных проектов, а затем и важного направления работы?", — отметил военный.

По его словам, нужно быть дальновиднее — на эффективной работе можно пиариться дольше.

"Не говорю уже о разных видах оружия и изобретениях, которые и существуют только в соцсетях. Это просто выглядит по-долб***ски", — резюмировал Жорин.

Напомним: портал "Комментарии писал, что в четверг, 16 октября президент США Дональд Трамп ошеломил заявлением о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Встреча запланирована в Будапеште.

Жорин прокомментировал возможность ареста Путина по ордеру Международного уголовного суда. Военный выразил убеждение, что ни одна из стран ЕС не арестует Путина, куда бы он ни приехал. Европейские страны просто слишком слабы, чтобы взять на себя такую ответственность.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5878
Теги:

Новости

Все новости