Военные откровенно указали на опасную традицию в Украине: что критикуют защитники

Украинские власти не раз заявляли о разработках нового оружия. Дроны, ракеты, перехватчики – за более чем три года полномасштабной войны Украине пришлось разрабатывать противодействие российскому оружию и средства поражения врага. Однако часто о планах рассказывают до их практического воплощения. Военные убеждены, что это ошибочная практика.

Военные. Иллюстративное фото

Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус Максим Жорин отметил одну очень опасную традицию в Украине. По его словам, это рассказывать об изобретениях, новых средствах, производстве, даже не запустив это на поток.

"Я не могу понять, зачем это делать, особенно в такое время. Враг не просто мониторит, что у нас происходит. Враг сразу ищет, и отрабатывает. Часто достаточно успешно. Стоят ли пиар-посты в соцсетях сорванных проектов, а затем и важного направления работы?", — отметил военный.

По его словам, нужно быть дальновиднее — на эффективной работе можно пиариться дольше.

"Не говорю уже о разных видах оружия и изобретениях, которые и существуют только в соцсетях. Это просто выглядит по-долб***ски", — резюмировал Жорин.

