Військові уже не добирають слів: українці шокували бійців ЗСУ
НОВИНИ

Військові уже не добирають слів: українці шокували бійців ЗСУ

Військовий Бунятов попередив цивільних про наслідки

12 листопада 2025, 20:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Питання житла військові ставили неодноразово, однак влада так не знайшла рішення. 

Військові уже не добирають слів: українці шокували бійців ЗСУ

Військові. Ілюстративне фото

Мер Генічеська Станіслав Бунятов, військовий з позивним “Осмáн” повідомив, що у Дніпропетровській області люди категорично не хочуть здавати житло військовим. 

“Такий крінж просто пздц. Треба щоб влада пропрацювала законопроєкт, який дозволяє підселяти військових у будинки, в яких не живуть люди. Бо це вже реально за*бло. Як окупанти підходять до населеного пункту, то ми останній шматок хліба їм віддаємо і допомагаємо всім чим можемо, а коли ні — ідіть на**й панове вояки”, — зазначив військовий.

Бунятов попередив, що росіянам буде байдуже на ваші побажання — в окупації людям які відмовляються заселяти росіян в хату, дають статтю на 5-15 років і питання на тому закривається.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що розслідування масштабної корупційної схеми у енергетичній та, як виявилося, оборонній сферах спричинило гучний скандал. Суспільство шокували подробиці розслідування, цинізм та масштаби розкрадання. 

Однак військові вказали на ще одну ганебну “історію” із “плівками Міндіча”. Мер Генічеська Станіслав Бунятов, військовий ЗСУ із позивним “Осмáн” прокоментував ситуацію.

“Дуже сумно дивитися на те, як у світлі останніх подій люди, що здавалися адекватними, продалися за кілька тисяч доларів тим, хто обкрадає наших людей і країну в міжгалактичних масштабах”, — пояснив він.  За словами військового, можна спостерігати, як медійні особи та медіа поділилися на два табори: “за НАБУ” і “проти НАБУ”. 

За його словами, ті, хто проти, стали трохи багатшими.




Джерело: https://t.me/stanislav_osman/9954
