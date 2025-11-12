Вопросы жилья военные задавали неоднократно, однако власти так не нашли решения.

Военные. Иллюстративное фото

Мэр Геническа Станислав Бунятов, военный с позывным Осман сообщил, что в Днепропетровской области люди категорически не хотят сдавать жилье военным.

"Такой кринж просто пздц. Надо чтобы власть проработала законопроект, который позволяет подселять военных в дома, в которых не живут люди. Потому что это уже реально за*бло. Как оккупанты подходят к населенному пункту, то мы последний кусок хлеба им отдаем и помогаем всем чем можем, а если нет — идите на**й господа воины”, — отметил военный.

Бунятов предупредил, что россиянам будет безразлично на ваши пожелания — в оккупации людям, которые отказываются заселять россиян в дом, дают статью на 5-15 лет и вопрос на этом закрывается.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что расследование масштабной коррупционной схемы в энергетической и, как оказалось, оборонной сферах повлекло за собой громкий скандал. Общество шокировали подробности расследования, цинизм и масштабы хищения.

Однако военные указали на еще одну позорную "историю" с "пленками Миндича". Мэр Геническа Станислав Бунятов, военный ВСУ с позывным "Осман" прокомментировал ситуацию.

"Очень грустно смотреть на то, как в свете последних событий казавшиеся адекватными люди продались за несколько тысяч долларов тем, кто обворовывает наших людей и страну в межгалактических масштабах", — пояснил он. По словам военного, можно наблюдать, как медийные лица и медиа поделились на два лагеря: "за НАБУ" и "против НАБУ".

По его словам, те, кто против, стали немного богаче.



