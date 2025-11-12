Рубрики
Кречмаровская Наталия
Вопросы жилья военные задавали неоднократно, однако власти так не нашли решения.
Военные. Иллюстративное фото
Мэр Геническа Станислав Бунятов, военный с позывным Осман сообщил, что в Днепропетровской области люди категорически не хотят сдавать жилье военным.
Бунятов предупредил, что россиянам будет безразлично на ваши пожелания — в оккупации людям, которые отказываются заселять россиян в дом, дают статью на 5-15 лет и вопрос на этом закрывается.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что расследование масштабной коррупционной схемы в энергетической и, как оказалось, оборонной сферах повлекло за собой громкий скандал. Общество шокировали подробности расследования, цинизм и масштабы хищения.
Однако военные указали на еще одну позорную "историю" с "пленками Миндича". Мэр Геническа Станислав Бунятов, военный ВСУ с позывным "Осман" прокомментировал ситуацию.
"Очень грустно смотреть на то, как в свете последних событий казавшиеся адекватными люди продались за несколько тысяч долларов тем, кто обворовывает наших людей и страну в межгалактических масштабах", — пояснил он. По словам военного, можно наблюдать, как медийные лица и медиа поделились на два лагеря: "за НАБУ" и "против НАБУ".
По его словам, те, кто против, стали немного богаче.