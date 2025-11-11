Військові у розпачі: хто продовжує заробляти на скандалі з “плівками Міндіча”

Розслідування масштабної корупційної схеми у енергетичній та, як виявилося, оборонній сферах спричинило гучний скандал. Суспільство шокували подробиці розслідування, цинізм та масштаби розкрадання.

Військові. Ілюстративне фото

Однак військові вказали на ще одну ганебну “історію” із “плівками Міндіча”. Мер Генічеська Станіслав Бунятов, військовий ЗСУ із позивним “Осмáн” прокоментував ситуацію.

“Дуже сумно дивитися на те, як у світлі останніх подій люди, що здавалися адекватними, продалися за кілька тисяч доларів тим, хто обкрадає наших людей і країну в міжгалактичних масштабах”, — пояснив він.

За словами військового, можна спостерігати, як медійні особи та медіа поділилися на два табори: “за НАБУ” і “проти НАБУ”.

“Ті, хто проти, стали трохи багатшими”, — резюмував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Верховній Раді не припиняють кепкувати із Зеленського та його команди. Народний депутат України Ярослав Железняк поділився “дуже важливою інформацією, яку перевірив з чотирьох дуже надійних і незалежних між собою джерел”.

За його словами, за результатами всього вчорашнього дня, доповідей правоохоронців (ті що ручні), спілкування з командою — станом на ранок Президентом та Офісом прийняте рішення: — тримати і далі всіх згаданих людей на плівках, включно з Галущенко та Гринчук, на посадах; — мінімально коментувати і максимально гасити скандал через свої ЗМІ та Telegram; — в разі питання говорити, що “не перешкоджають розслідуванню” і суд розбереться… ну через пару років. А поки нехай все працює.

Саме таку поведінку, за словами народного депутата, буде тримати і Уряд, на чолі зі Свириденко.



