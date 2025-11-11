logo

Скандалы Военные в отчаянии: кто продолжает зарабатывать на скандале с "пленками Миндича"
Военные в отчаянии: кто продолжает зарабатывать на скандале с "пленками Миндича"

Какую досадную историю показал скандал с "пленками Миндича"

11 ноября 2025, 20:10
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Расследование масштабной коррупционной схемы в энергетической и, как оказалось, оборонной сферах спровоцировало громкий скандал. Общество шокировали подробности расследования, цинизм и масштабы хищения.

Военные в отчаянии: кто продолжает зарабатывать на скандале с "пленками Миндича"

Военные. Иллюстративное фото

Однако военные указали на еще одну позорную "историю" с "пленками Миндича". Мэр Геническа Станислав Бунятов, военный ВСУ с позывным "Осман" прокомментировал ситуацию.

"Очень грустно смотреть на то, как в свете последних событий казавшиеся адекватными люди продались за несколько тысяч долларов тем, кто обворовывает наших людей и страну в межгалактических масштабах", — пояснил он.

По словам военного, можно наблюдать, как медийные лица и медиа поделились на два лагеря: "за НАБУ" и "против НАБУ".

"Те, кто против, стали немного богаче", — резюмировал он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде не прекращают насмехаться над Зеленским и его командой. Народный депутат Украины Ярослав Железняк поделился "очень важной информацией, которую проверил из четырех очень надежных и независимых между собой источников".

По его словам, по результатам всего вчерашнего дня, докладов правоохранителей (то, что ручные), общение с командой — по состоянию на утро Президентом и Офисом принято решение: — держать и дальше всех упомянутых людей на пленках, включая Галущенко и Гринчук, на должностях; — минимально комментировать и максимально гасить скандал из-за своих СМИ и Telegram; — в случае вопроса говорить, что "не препятствуют расследованию" и суд разберется… ну через пару лет. А пока пускай все работает.

Именно такое поведение, по словам народного депутата, будет держать и Правительство во главе со Свириденко.




Источник: https://t.me/stanislav_osman/9947
