Військові України рідко відповіли на умови «мирного плану Трампа»

Українські бійці на передовій Донеччини та півдня різко відреагували на пропозиції Дональда Трампа щодо умов "мирного врегулювання". Як повідомляє NBC News, серед військових домінує думка, що запропонований план фактично передбачає капітуляцію, а не компроміс чи реальний мир.

Реакція військових на мирний план США

Солдати обурені тим, що в межах цього плану Україна мала б піти на територіальні поступки на користь росії. Один із військових прямо заявив, що українські позиції не можуть бути предметом торгу, адже йдеться про суверенну землю, яку бійці захищають ціною власного життя.

Старший сержант Володимир Ржавський, який служить біля Покровська, охарактеризував план Трампа як "справжню капітуляцію". Він наголосив, що рішення щодо утримання чи залишення позицій мають ухвалювати люди, які стоять в окопах і щодня стикаються з реальністю війни.

Інший офіцер, Олександр із одного зі спецпідрозділів на півдні, також відкинув елементи плану, що стосуються обмеження української армії. Він підкреслив, що розмір та боєздатність Сил оборони — це пряма гарантія безпеки держави, і жодних поступок у цьому питанні бути не може.

На тлі цих заяв стає очевидним, що запропонований "мирний план" не знаходить підтримки серед тих, хто веде реальні бої та бачить наслідки російської агресії щодня.

