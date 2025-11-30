logo_ukra

BTC/USD

91747

ETH/USD

3047.87

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Військові України рідко відповіли на умови «мирного плану Трампа»
commentss НОВИНИ Всі новини

Військові України рідко відповіли на умови «мирного плану Трампа»

На фронті українські військові різко розкритикували запропонований Дональдом Трампом «мирний план», назвавши його капітуляцією, а не варіантом припинення війни

30 листопада 2025, 16:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Українські бійці на передовій Донеччини та півдня різко відреагували на пропозиції Дональда Трампа щодо умов "мирного врегулювання". Як повідомляє NBC News, серед військових домінує думка, що запропонований план фактично передбачає капітуляцію, а не компроміс чи реальний мир.

Військові України рідко відповіли на умови «мирного плану Трампа»

Реакція військових на мирний план США

Солдати обурені тим, що в межах цього плану Україна мала б піти на територіальні поступки на користь росії. Один із військових прямо заявив, що українські позиції не можуть бути предметом торгу, адже йдеться про суверенну землю, яку бійці захищають ціною власного життя.

Старший сержант Володимир Ржавський, який служить біля Покровська, охарактеризував план Трампа як "справжню капітуляцію". Він наголосив, що рішення щодо утримання чи залишення позицій мають ухвалювати люди, які стоять в окопах і щодня стикаються з реальністю війни.

Інший офіцер, Олександр із одного зі спецпідрозділів на півдні, також відкинув елементи плану, що стосуються обмеження української армії. Він підкреслив, що розмір та боєздатність Сил оборони — це пряма гарантія безпеки держави, і жодних поступок у цьому питанні бути не може.

На тлі цих заяв стає очевидним, що запропонований "мирний план" не знаходить підтримки серед тих, хто веде реальні бої та бачить наслідки російської агресії щодня.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса спільно з начальником Генерального штабу працюють над новим підходом до розподілу новобранців між бойовими бригадами. Ідеться про те, щоб кожна бригада отримувала чітко визначену й прогнозовану кількість особового складу, а не жила в режимі постійної невизначеності.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.nbcnews.com/world/ukraine/ukrainian-soldiers-see-trump-plan-capitulation-even-dream-peace-rcna245864
Теги:

Новини

Всі новини