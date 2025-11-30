Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса спільно з начальником Генерального штабу працюють над новим підходом до розподілу новобранців між бойовими бригадами. Ідеться про те, щоб кожна бригада отримувала чітко визначену й прогнозовану кількість особового складу, а не жила в режимі постійної невизначеності.

Перезапуск розподілу бригад

Частина бойових бригад уже має власну навчальну інфраструктуру — підготовлених інструкторів, полігони, матеріальну базу. Такі підрозділи здатні самостійно готувати бійців під свої завдання. Іншим бригадам, за новою моделлю, доведеться створювати подібні спроможності з нуля, щоб переходити від "загальної підготовки" до навчання, адаптованого під конкретну техніку, тактику й умови роботи саме їхнього підрозділу.

Паліса наголошує, що навчальні центри як інституція нікуди не зникають — змінюється логіка системи. Центри мають більше працювати у зв’язці з конкретними бригадами, а не відірвано від реальних потреб фронту. Командири бойових частин, за його словами, підтримують реформу й активно пропонують власні моделі, як поєднати підготовку, ротації та доукомплектування.

Ключова мета — справедливий і прогнозований розподіл новобранців, який дозволить бригадам планувати не тільки бої, а й навчання та відновлення особового складу. Уже цього тижня має відбутися спільна нарада з Генштабом, на якій узгодять конкретні цифри, механізми та етапи впровадження нової системи.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Лейтенант Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації, заявив, що доти, доки при владі в росії зберігається нинішній режим на чолі з путіним, стратегічна мета Кремля залишатиметься незмінною — ліквідація української державності та примусове приєднання її територій. Він підкреслив, що російське керівництво та його оточення — це покоління, яке десятиліттями формувало суспільство через ненависть до України, і очікувати від них зміни підходів неможливо.