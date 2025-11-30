Бригади самі готуватимуть своїх бійців: що задумали в ОП та Генштабі

Рубрики
Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса спільно з начальником Генерального штабу працюють над новим підходом до розподілу новобранців між бойовими бригадами. Ідеться про те, щоб кожна бригада отримувала чітко визначену й прогнозовану кількість особового складу, а не жила в режимі постійної невизначеності.
Перезапуск розподілу бригад
Частина бойових бригад уже має власну навчальну інфраструктуру — підготовлених інструкторів, полігони, матеріальну базу. Такі підрозділи здатні самостійно готувати бійців під свої завдання. Іншим бригадам, за новою моделлю, доведеться створювати подібні спроможності з нуля, щоб переходити від "загальної підготовки" до навчання, адаптованого під конкретну техніку, тактику й умови роботи саме їхнього підрозділу.
Паліса наголошує, що навчальні центри як інституція нікуди не зникають — змінюється логіка системи. Центри мають більше працювати у зв’язці з конкретними бригадами, а не відірвано від реальних потреб фронту. Командири бойових частин, за його словами, підтримують реформу й активно пропонують власні моделі, як поєднати підготовку, ротації та доукомплектування.
Ключова мета — справедливий і прогнозований розподіл новобранців, який дозволить бригадам планувати не тільки бої, а й навчання та відновлення особового складу. Уже цього тижня має відбутися спільна нарада з Генштабом, на якій узгодять конкретні цифри, механізми та етапи впровадження нової системи.