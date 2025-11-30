Коваленко розповів, як будуть жити українці після завершення війни

Лейтенант Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації, заявив, що доти, доки при владі в росії зберігається нинішній режим на чолі з путіним, стратегічна мета Кремля залишатиметься незмінною — ліквідація української державності та примусове приєднання її територій. Він підкреслив, що російське керівництво та його оточення — це покоління, яке десятиліттями формувало суспільство через ненависть до України, і очікувати від них зміни підходів неможливо.

Коваленко про завершення війни в Україні

Коваленко порівняв цю ситуацію з іншими регіонами світу, де країни вимушені існувати під постійною загрозою з боку сусідів — зокрема, Ізраїль, Балтійські держави, Південна Корея. Він наголосив, що такі реалії не є критичними самі по собі, але потребують чіткої стратегії та готовності до тривалого протистояння.

На його думку, навіть після завершення активних бойових дій повернення до умов життя 2021 чи 2013 року вже неможливе. Основою безпеки України залишатиметься сильна армія, яка повинна постійно модернізуватися під вимоги сучасної технологічної війни. Після війни, якщо вона завершиться, СОУ потребуватимуть масштабного реформування, щоб у війську залишалися фахівці, здатні адаптувати оборонну систему до нових загроз.

Коваленко підкреслив, що Україна й надалі житиме в умовах підготовки до потенційної нової агресії — незалежно від гарантій безпеки партнерів, адже російський режим не демонструє ознак змін. У цій реальності сильна економіка, інвестиції та якісний кадровий резерв стають критичними складовими розвитку держави.

Він зазначив, що росія продовжує атакувати на фронті та веде когнітивну, кібер- і диверсійну війну проти України. На цьому етапі ключовим завданням залишається захист країни, а також робота дипломатії, яка має утримувати міжнародний тиск і забезпечувати захист українських інтересів.

