Коваленко рассказал, как будут жить украинцы после окончания войны

Лейтенант Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации, заявил, что до тех пор, пока у власти в России сохраняется нынешний режим во главе с Путиным, стратегическая цель Кремля будет оставаться неизменной — ликвидация украинской государственности и принудительное присоединение ее территорий. Он подчеркнул, что российское руководство и его окружение — это поколение, десятилетиями формировавшее общество из-за ненависти к Украине, и ожидать от них изменения подходов невозможно.

Коваленко про окончание войны в Украине

Коваленко сравнил ситуацию с другими регионами мира, где страны вынуждены существовать под постоянной угрозой со стороны соседей — в частности, Израиль, Балтийские государства, Южная Корея. Он подчеркнул, что такие реалии не являются критическими сами по себе, но нуждаются в четкой стратегии и готовности к длительному противостоянию.

По его мнению, даже после завершения активных боевых действий возвращение к условиям жизни 2021 или 2013 уже невозможно. Основой безопасности Украины остается сильная армия, которая должна постоянно модернизироваться под требования современной технологической войны. После войны, когда она завершится, СОУ потребуют масштабного реформирования, чтобы в армии оставались специалисты, способные адаптировать оборонную систему к новым угрозам.

Коваленко подчеркнул, что Украина и дальше будет жить в условиях подготовки к потенциальной новой агрессии — независимо от гарантий безопасности партнеров, ведь российский режим не демонстрирует признаков изменений. В этой реальности сильная экономика, инвестиции и качественный кадровый резерв становятся критическими составляющими развития государства.

Он отметил, что Россия продолжает атаковать на фронте и ведет когнитивную, кибер- и диверсионную войну против Украины. На этом этапе ключевой задачей остается защита страны, а также работа дипломатии, которая должна поддерживать международное давление и обеспечивать защиту украинских интересов.

