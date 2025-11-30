logo

BTC/USD

91747

ETH/USD

3047.87

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Бригады сами будут готовить своих бойцов: что задумали в ОП и Генштабе
commentss НОВОСТИ Все новости

Бригады сами будут готовить своих бойцов: что задумали в ОП и Генштабе

В Офисе Президента и Генштабе готовится новая система распределения личного состава между боевыми бригадами, которая должна сделать подготовку военных более предсказуемой и привязанной к реальным потребностям подразделений

30 ноября 2025, 15:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса совместно с начальником Генерального штаба работают над новым подходом к распределению новобранцев между боевыми бригадами. Речь идет о том, чтобы каждая бригада получала четко определенное и прогнозируемое количество личного состава, а не жило в режиме постоянной неопределенности.

Бригады сами будут готовить своих бойцов: что задумали в ОП и Генштабе

Перезапуск распределения бригад

У части боевых бригад уже есть своя учебная инфраструктура — подготовленные инструкторы, полигоны, материальная база. Такие подразделения способны без помощи других готовить бойцов под свои задачки. Другим бригадам, по новой модели, придется создавать подобные возможности с нуля, чтобы переходить от "общей подготовки" к обучению, адаптированному под конкретную технику, тактику и условия работы именно их подразделения.

Палиса отмечает, что учебные центры как институт никуда не исчезают — меняется логика системы. Центры должны больше работать в связи с конкретными бригадами, а не оторваны от реальных потребностей фронта. Командиры боевых частей, по его словам, поддерживают реформу и активно предлагают собственные модели, как совместить подготовку, ротацию и доукомплектование.

Ключевая цель — справедливое и прогнозируемое распределение новобранцев, которое позволит бригадам планировать не только бои, но и обучение и восстановление личного состава. Уже на этой неделе должно пройти совместное совещание с Генштабом, на котором согласуют конкретные цифры, механизмы и этапы внедрения новой системы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Лейтенант Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации, заявил, что до тех пор, пока у власти в России сохраняется нынешний режим во главе с путиным, стратегическая цель Кремля будет оставаться неизменной — ликвидация украинской государственности и принудительное присоединение ее. Он подчеркнул, что российское руководство и его окружение — это поколение, десятилетиями формировавшее общество из-за ненависти к Украине, и ожидать от них изменения подходов невозможно.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/PavloPalisa/126
Теги:

Новости

Все новости