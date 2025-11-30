Бригады сами будут готовить своих бойцов: что задумали в ОП и Генштабе

Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса совместно с начальником Генерального штаба работают над новым подходом к распределению новобранцев между боевыми бригадами. Речь идет о том, чтобы каждая бригада получала четко определенное и прогнозируемое количество личного состава, а не жило в режиме постоянной неопределенности.

Перезапуск распределения бригад

У части боевых бригад уже есть своя учебная инфраструктура — подготовленные инструкторы, полигоны, материальная база. Такие подразделения способны без помощи других готовить бойцов под свои задачки. Другим бригадам, по новой модели, придется создавать подобные возможности с нуля, чтобы переходить от "общей подготовки" к обучению, адаптированному под конкретную технику, тактику и условия работы именно их подразделения.

Палиса отмечает, что учебные центры как институт никуда не исчезают — меняется логика системы. Центры должны больше работать в связи с конкретными бригадами, а не оторваны от реальных потребностей фронта. Командиры боевых частей, по его словам, поддерживают реформу и активно предлагают собственные модели, как совместить подготовку, ротацию и доукомплектование.

Ключевая цель — справедливое и прогнозируемое распределение новобранцев, которое позволит бригадам планировать не только бои, но и обучение и восстановление личного состава. Уже на этой неделе должно пройти совместное совещание с Генштабом, на котором согласуют конкретные цифры, механизмы и этапы внедрения новой системы.

