Военные Украины резко ответили на условия «мирного плана Трампа»
Военные Украины резко ответили на условия «мирного плана Трампа»

На фронте украинские военные подвергли резкой критике предложенный Дональдом Трампом «мирный план», назвав его капитуляцией, а не вариантом прекращения войны

30 ноября 2025, 16:00
Автор:
Ткачова Марія

Украинские бойцы на передовой Донетчины и юга резко отреагировали на предложения Дональда Трампа по условиям "мирного урегулирования". Как сообщает NBC News, среди военных доминирует мнение, что предложенный план фактически предполагает капитуляцию, а не компромисс или реальный мир.

Военные Украины резко ответили на условия «мирного плана Трампа»

Реакция военных на мирный план США

Солдаты возмущены тем, что в рамках этого плана Украина должна пойти на территориальные уступки в пользу России. Один из военных прямо заявил, что украинские позиции не могут быть предметом торга, поскольку речь идет о суверенной земле, которую бойцы защищают ценой собственной жизни.

Старший сержант Владимир Ржавский, служащий у Покровска, охарактеризовал план Трампа как "настоящую капитуляцию". Он подчеркнул, что решение по удержанию или оставлению позиций должны принимать люди, стоящие в окопах и ежедневно сталкивающиеся с реальностью войны.

Другой офицер, Александр из одного из спецподразделений на юге, также отверг элементы плана, касающиеся ограничения украинской армии. Он подчеркнул, что размер и боеспособность сил обороны — это прямая гарантия безопасности государства, и никаких уступок в этом вопросе быть не может.

На фоне этих заявлений становится очевидным, что предложенный мирный план не находит поддержки среди тех, кто ведет реальные бои и видит последствия российской агрессии ежедневно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что один заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса совместно с начальником Генерального штаба работают над новым подходом к распределению новобранцев между боевыми бригадами. Речь идет о том, чтобы каждая бригада получала четко определенное и прогнозируемое количество личного состава, а не жило в режиме постоянной неопределенности.



Источник: https://www.nbcnews.com/world/ukraine/ukrainian-soldiers-see-trump-plan-capitulation-even-dream-peace-rcna245864
