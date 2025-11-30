Украинские бойцы на передовой Донетчины и юга резко отреагировали на предложения Дональда Трампа по условиям "мирного урегулирования". Как сообщает NBC News, среди военных доминирует мнение, что предложенный план фактически предполагает капитуляцию, а не компромисс или реальный мир.

Реакция военных на мирный план США

Солдаты возмущены тем, что в рамках этого плана Украина должна пойти на территориальные уступки в пользу России. Один из военных прямо заявил, что украинские позиции не могут быть предметом торга, поскольку речь идет о суверенной земле, которую бойцы защищают ценой собственной жизни.

Старший сержант Владимир Ржавский, служащий у Покровска, охарактеризовал план Трампа как "настоящую капитуляцию". Он подчеркнул, что решение по удержанию или оставлению позиций должны принимать люди, стоящие в окопах и ежедневно сталкивающиеся с реальностью войны.

Другой офицер, Александр из одного из спецподразделений на юге, также отверг элементы плана, касающиеся ограничения украинской армии. Он подчеркнул, что размер и боеспособность сил обороны — это прямая гарантия безопасности государства, и никаких уступок в этом вопросе быть не может.

На фоне этих заявлений становится очевидным, что предложенный мирный план не находит поддержки среди тех, кто ведет реальные бои и видит последствия российской агрессии ежедневно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что один заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса совместно с начальником Генерального штаба работают над новым подходом к распределению новобранцев между боевыми бригадами. Речь идет о том, чтобы каждая бригада получала четко определенное и прогнозируемое количество личного состава, а не жило в режиме постоянной неопределенности.