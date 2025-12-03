Військові у розпачі: пропонують неприємне рішення, інакше доведеться воювати проти НАТО

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Лідери європейських країн декларують підтримку Україні, однак не надто поспішають надавати Україні всі необхідні ресурси для перемоги у війні.
Військові. Ілюстративне фото
Українські військові висловили дуже контраверсійну та неприємну ідею, розповіла волонтерка Марія Берлінська.
Суть, за її словами, наступна: "Європі зараз якоюсь мірою вигідна наша війна. Вони продовжують робити бізнес з Росією, торгувати нафтою і газом. Плюс поки Росія зайнята нами — вони не переключаються на них. Таким чином поки ми вмираємо — виграємо час для європейської оборонки. Ми стали буферною зоною між дикою Росією і ситим, безпечним Заходом”.
При цьому, як розповіла волонтерка, російські заморожені активи Україні давати не хочуть, зброї дають мало, часто не робочу і коли вже пізно. США пробують “прогнути” Україну на російські умови перемир'я.
На цих словах, як зауважила вона, всі сміються, однак кілька людей задумуються.
