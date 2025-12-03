logo_ukra

Війна з Росією Військові у розпачі: пропонують неприємне рішення, інакше доведеться воювати проти НАТО
Військові у розпачі: пропонують неприємне рішення, інакше доведеться воювати проти НАТО

Військові попередили про загрозу: під окупацією Україні доведеться воювати проти НАТО

3 грудня 2025, 18:52
Автор:
Кречмаровская Наталия

Лідери європейських країн декларують підтримку Україні, однак не надто поспішають надавати Україні всі необхідні ресурси для перемоги у війні. 

Військові у розпачі: пропонують неприємне рішення, інакше доведеться воювати проти НАТО

Військові. Ілюстративне фото

Українські військові висловили дуже контраверсійну та неприємну ідею, розповіла волонтерка Марія Берлінська. 

Суть, за її словами, наступна: "Європі зараз якоюсь мірою вигідна наша війна. Вони продовжують робити бізнес з Росією, торгувати нафтою і газом. Плюс поки Росія зайнята нами — вони не переключаються на них. Таким чином поки ми вмираємо — виграємо час для європейської оборонки. Ми стали буферною зоною між дикою Росією і ситим, безпечним Заходом”. 

При цьому, як розповіла волонтерка, російські заморожені активи Україні давати не хочуть, зброї дають мало, часто не робочу і коли вже пізно.  США пробують “прогнути” Україну на російські умови перемир'я.  

“Так давайте скажемо Європі, що якщо не дадуть достатньо грошей і зброї — підпишемо щось на умовах США.  А потім разом з росіянами вторгнемось в НАТО. І подивимось скільки вони протримаються проти такої досвідченої, об'єднаної армії", — розповіла волонтерка про ідею, яку висловили побратими. 

На цих словах, як зауважила вона, всі сміються, однак кілька людей задумуються.

“Я думаю, що Європі справді важливо донести просту думку: якщо Україна впаде — ви будете наступні. Нам під окупацією доведеться воювати проти вас. І ви до такої масштабної технологічної війни точно не готові. Тому гроші, технології і зброя — це найдешевше, як ви можете зараз оплатити свою безпеку”, — резюмувала волонтерка. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Україна втратить ще більше людей та територій. 




Джерело: https://t.me/MariaBerlinska/4736
