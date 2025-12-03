Военные в отчаянии: предлагают неприятное решение, иначе придется воевать против НАТО

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Лидеры европейских стран декларируют поддержку Украины, однако не слишком торопятся предоставлять Украине все необходимые ресурсы для победы в войне.
Военные. Иллюстративное фото
Украинские военные высказали очень контраверсионную и неприятную идею, рассказала волонтер Мария Берлинская.
Суть, по ее словам, следующая: "Европе сейчас в какой-то степени выгодна наша война. Они продолжают делать бизнес с Россией, торговать нефтью и газом. Плюс пока Россия занята нами — они не переключаются на них. Таким образом пока мы умираем — выигрываем время для европейской оборонки. Мы стали буферной зоной между дикой".
При этом, как рассказала волонтер, российские замороженные активы Украине давать не хотят, оружия дают мало, часто не рабочую и когда уже поздно. США пытаются "прогнуть" Украину на российские условия перемирия.
На этих словах, как отметила она, все смеются, но несколько человек задумываются.
