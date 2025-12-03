Военные в отчаянии: предлагают неприятное решение, иначе придется воевать против НАТО

Лидеры европейских стран декларируют поддержку Украины, однако не слишком торопятся предоставлять Украине все необходимые ресурсы для победы в войне.

Военные. Иллюстративное фото

Украинские военные высказали очень контраверсионную и неприятную идею, рассказала волонтер Мария Берлинская.

Суть, по ее словам, следующая: "Европе сейчас в какой-то степени выгодна наша война. Они продолжают делать бизнес с Россией, торговать нефтью и газом. Плюс пока Россия занята нами — они не переключаются на них. Таким образом пока мы умираем — выигрываем время для европейской оборонки. Мы стали буферной зоной между дикой".

При этом, как рассказала волонтер, российские замороженные активы Украине давать не хотят, оружия дают мало, часто не рабочую и когда уже поздно. США пытаются "прогнуть" Украину на российские условия перемирия.

"Так давайте скажем Европе, что если не дадут достаточно денег и оружия — подпишем что-то на условиях США. А потом вместе с россиянами вторгнемся в НАТО. И посмотрим, сколько они продержатся против такой опытной, объединенной армии", — рассказала волонтер об идее, которую выразили побратимы.

На этих словах, как отметила она, все смеются, но несколько человек задумываются.

"Я думаю, что Европе действительно важно донести простое мнение: если Украина падет – вы будете следующие. Нам под оккупацией придется воевать против вас. И вы к такой масштабной технологической войне точно не готовы. Поэтому деньги, технологии и оружие – это самое дешевое, как вы можете сейчас оплатить свою безопасность", – резюмировала волонтер.

