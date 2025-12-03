logo

BTC/USD

92449

ETH/USD

3094.29

USD/UAH

42.2

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военные в отчаянии: предлагают неприятное решение, иначе придется воевать против НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные в отчаянии: предлагают неприятное решение, иначе придется воевать против НАТО

Военные предупредили об угрозе: под оккупацией Украине придется воевать против НАТО

3 декабря 2025, 18:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Лидеры европейских стран декларируют поддержку Украины, однако не слишком торопятся предоставлять Украине все необходимые ресурсы для победы в войне.

Военные в отчаянии: предлагают неприятное решение, иначе придется воевать против НАТО

Военные. Иллюстративное фото

Украинские военные высказали очень контраверсионную и неприятную идею, рассказала волонтер Мария Берлинская.

Суть, по ее словам, следующая: "Европе сейчас в какой-то степени выгодна наша война. Они продолжают делать бизнес с Россией, торговать нефтью и газом. Плюс пока Россия занята нами — они не переключаются на них. Таким образом пока мы умираем — выигрываем время для европейской оборонки. Мы стали буферной зоной между дикой".

При этом, как рассказала волонтер, российские замороженные активы Украине давать не хотят, оружия дают мало, часто не рабочую и когда уже поздно. США пытаются "прогнуть" Украину на российские условия перемирия.

"Так давайте скажем Европе, что если не дадут достаточно денег и оружия — подпишем что-то на условиях США. А потом вместе с россиянами вторгнемся в НАТО. И посмотрим, сколько они продержатся против такой опытной, объединенной армии", — рассказала волонтер об идее, которую выразили побратимы.

На этих словах, как отметила она, все смеются, но несколько человек задумываются.

"Я думаю, что Европе действительно важно донести простое мнение: если Украина падет – вы будете следующие. Нам под оккупацией придется воевать против вас. И вы к такой масштабной технологической войне точно не готовы. Поэтому деньги, технологии и оружие – это самое дешевое, как вы можете сейчас оплатить свою безопасность", – резюмировала волонтер.

Напомним: портал "Комментарии" писал  что Украина потеряет еще больше людей и территорий.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MariaBerlinska/4736
Теги:

Новости

Все новости