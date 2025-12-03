Від українців уже не приховують правду: Україна втратить ще більше людей та територій

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Переговори щодо завершення війни в Україні тривають. Делегація США провела зустрічі з українськими та російськими переговорними групами. Наразі за основу розглядають мирний план, запропонований Сполученими Штатами. Однак ці умови в Україні деякі політики та експерти називають капітуляцією.
Війна в Україні.
Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що буде, якщо зараз відмовитися від пропозицій. За його словами, зараз є два варіанти:
Перший варіант — укладаємо не найприємнішу, м'яко кажучи, угоду для того, щоб отримати паузу у війні.
Другий варіант — залишати та продовжувати все, як є.
За його словами, про колапс української оборони не йдеться — цього точно не буде. Кулеба підкреслив, що в України достатньо ресурсів, щоб вести війну.
Кулеба нагадав, що зараз ведуться перемовини, і зауважив, що це перші, справжні, серйозні перемовини — не лише з початку президентства Дональда Трампа, але і з початку самого повномасштабного вторгнення.
