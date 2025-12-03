Від українців уже не приховують правду: Україна втратить ще більше людей та територій

Переговори щодо завершення війни в Україні тривають. Делегація США провела зустрічі з українськими та російськими переговорними групами. Наразі за основу розглядають мирний план, запропонований Сполученими Штатами. Однак ці умови в Україні деякі політики та експерти називають капітуляцією.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що буде, якщо зараз відмовитися від пропозицій. За його словами, зараз є два варіанти:

Перший варіант — укладаємо не найприємнішу, м'яко кажучи, угоду для того, щоб отримати паузу у війні.

“Я особисто не вважаю, що це буде вічний мир. Це не буде угода про припинення війни, це буде угода про припинення вогню”, — уточнив Кулеба.

Другий варіант — залишати та продовжувати все, як є.

“З розумінням того, що наявні ресурси, та ті, які планують отримати у 2026 році, дають підстави дійти висновку, що до грудня 26-го ми втратимо більше території, більше людей. Ну, але, в принципі, на столі лежатимуть ті самі переговорні пропозиції, що і зараз. І це ще треба враховувати”, — пояснив ексміністр.

За його словами, про колапс української оборони не йдеться — цього точно не буде. Кулеба підкреслив, що в України достатньо ресурсів, щоб вести війну.

“У нас є недостатньо ресурсів, щоб змінити траєкторію цієї війни. Ось це стартова позиція”, — уточнив він.

Кулеба нагадав, що зараз ведуться перемовини, і зауважив, що це перші, справжні, серйозні перемовини — не лише з початку президентства Дональда Трампа, але і з початку самого повномасштабного вторгнення.

“Бачу за всіма ознаками, що це серйозна, предметна розмова, націлена на результат. Вдасться його досягнути чи ні, це вже інше питання, але розмова серйозна”, — резюмував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про фейки, які поширює російська пропаганда про ситуацію на фронті.



