Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Переговоры по завершению войны в Украине продолжаются. Делегация США провела встречи с украинскими и российскими переговорными группами. В настоящее время основой рассматривают мирный план, предложенный Соединенными Штатами. Однако, эти условия в Украине некоторые политики и эксперты называют капитуляцией.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что будет, если сейчас отказаться от предложений. По его словам, сейчас есть два варианта:
Первый вариант – заключаем не самую приятную, мягко говоря, сделку для того, чтобы получить паузу в войне.
Второй вариант – оставлять и продолжать все, как есть.
По его словам, о коллапсе украинской обороны речь не идет — этого точно не будет. Кулеба подчеркнул, что у Украины достаточно ресурсов, чтобы вести войну.
Кулеба напомнил, что сейчас ведутся переговоры, и отметил, что это первые, настоящие, серьезные переговоры – не только с начала президентства Дональда Трампа, но и с самого полномасштабного вторжения.
Напомним: портал "Комментарии" писал о фейках, которые распространяет российская пропаганда о ситуации на фронте.