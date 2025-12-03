От украинцев уже не скрывают правду: Украина потеряет еще больше людей и территорий

Переговоры по завершению войны в Украине продолжаются. Делегация США провела встречи с украинскими и российскими переговорными группами. В настоящее время основой рассматривают мирный план, предложенный Соединенными Штатами. Однако, эти условия в Украине некоторые политики и эксперты называют капитуляцией.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что будет, если сейчас отказаться от предложений. По его словам, сейчас есть два варианта:

Первый вариант – заключаем не самую приятную, мягко говоря, сделку для того, чтобы получить паузу в войне.

"Я лично не считаю, что это будет вечный мир. Это не будет соглашение о прекращении войны, это будет соглашение о прекращении огня", – уточнил Кулеба.

Второй вариант – оставлять и продолжать все, как есть.

"С пониманием того, что имеющиеся ресурсы и те, которые планируют получить в 2026 году, дают основания прийти к выводу, что к декабрю 26-го мы потеряем больше территории, больше людей. Ну, но, в принципе, на столе будут лежать те же переговорные предложения, что и сейчас. И это еще надо учитывать", — пояснил экс-министр.

По его словам, о коллапсе украинской обороны речь не идет — этого точно не будет. Кулеба подчеркнул, что у Украины достаточно ресурсов, чтобы вести войну.

"У нас недостаточно ресурсов, чтобы изменить траекторию этой войны. Вот это стартовая позиция", — уточнил он.

Кулеба напомнил, что сейчас ведутся переговоры, и отметил, что это первые, настоящие, серьезные переговоры – не только с начала президентства Дональда Трампа, но и с самого полномасштабного вторжения.

"Вижу по всем признакам, что это серьезный, предметный разговор, нацеленный на результат. Удастся его достичь или нет, это уже другой вопрос, но разговор серьезный", — резюмировал он.

