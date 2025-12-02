logo_ukra

Війна з Росією "Війська РФ почали ліквідацію 15 батальйонів ЗСУ, заблокованих на фронті": що відомо
“Війська РФ почали ліквідацію 15 батальйонів ЗСУ, заблокованих на фронті”: що відомо

Що відбувається на лівому березі від Куп’янська

2 грудня 2025, 20:23
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російський лідер Володимир Путін продовжує поширювати фейк про “заблокованих 15 батальйонів ЗСУ на лівому березі від Купʼянська”. Президент країни-агресора заявив, що війська РФ нібито “приступили до їх ліквідації”.

“Війська РФ почали ліквідацію 15 батальйонів ЗСУ, заблокованих на фронті”: що відомо

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що жодного оточення українських сил у районі Куп’янська-Вузлового немає. Центр протидії дезінформації раніше спростовував цей фейк.

“Такі вигадки — типова російська інформаційна операція, спрямована на деморалізацію українського суспільства та створення ілюзії “успіхів” російської армії на тлі обговорення умов завершення війни”, — пояснили аналітики Центру. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські війська продовжують тиснути на фронті — ворог просунувся у багатьох місцях.

У листопаді ворог окупував 505 кв. км української території. Цей показник, за даними платформи DeepState, майже вдвічі більший, ніж у вересні. Зазначається, що черговий важкий листопад, як і рік тому, де ворог зумів просунутися у багатьох місцях. Найбільше ворог мав успіх у районі Гуляйполя — 40% всіх просувань, при чому на відтинок від Гуляйполя до Горіхового припадає всього 16% штурмових дій.

За даними DeepState, важка ситуація у районі Покровська-Мирнограду, на який припадає 32,5% всіх атак противника. Ворог біля та у Покровську зайняв 35 кв. км, а у районі Мирнограду 21,5 кв. км. В сумі це 56,5 кв. км, що становить всього 11% від всіх просувань. По решті напрямків, за даними оглядачів, просування без аномалій за винятком Сіверська, де відбулася активізація ворога.




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0yCccAzAEthbuhyyvrBd33LMf2nYEGed9R2Sxfk9Kt1gAPzfjsRxBtZztJ1uVZwLTl
