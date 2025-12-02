"Войска РФ начали ликвидацию 15 батальонов ВСУ, заблокированных на фронте": что известно

Российский лидер Владимир Путин продолжает распространять фейк о "заблокированных 15 батальонах ВСУ на левом берегу от Купянска". Президент страны-агрессора заявил, что войска РФ якобы "приступили к их ликвидации".

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что никакого окружения украинских сил в районе Купянска-Узлового нет. Центр противодействия дезинформации ранее опровергал этот фейк.

"Такие выдумки – типичная российская информационная операция, направленная на деморализацию украинского общества и создание иллюзии "успехов" российской армии на фоне обсуждения условий завершения войны", — пояснили аналитики Центра.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска продолжают давить на фронте — враг продвинулся во многих местах.

В ноябре враг оккупировал 505 кв. км украинской территории. Этот показатель, по данным платформы DeepState, почти вдвое больше, чем в сентябре. Отмечается, что очередной тяжелый ноябрь, как и год назад, враг сумел продвинуться во многих местах. Больше всего враг имел успех в районе Гуляйполя – 40% всех продвижений, при чем на отрезок от Гуляйполя до Орехового приходится всего 16% штурмовых действий.

По данным DeepState, тяжелая ситуация в районе Покровска-Мирнограда, на который приходится 32,5% всех атак противника. Враг возле и в Покровске занял 35 кв. км, а в районе Мирнограда 21,5 кв. км. В сумме это 56,5 кв. км, что составляет всего 11% от всех продвижений. По остальным направлениям, по данным обозревателей, продвижение без аномалий за исключением Северска, где произошла активизация врага.



