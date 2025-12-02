logo

BTC/USD

91930

ETH/USD

3016.16

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Войска РФ начали ликвидацию 15 батальонов ВСУ, заблокированных на фронте": что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

"Войска РФ начали ликвидацию 15 батальонов ВСУ, заблокированных на фронте": что известно

Что происходит на левом берегу от Купянска

2 декабря 2025, 20:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российский лидер Владимир Путин продолжает распространять фейк о "заблокированных 15 батальонах ВСУ на левом берегу от Купянска". Президент страны-агрессора заявил, что войска РФ якобы "приступили к их ликвидации".

"Войска РФ начали ликвидацию 15 батальонов ВСУ, заблокированных на фронте": что известно

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что никакого окружения украинских сил в районе Купянска-Узлового нет. Центр противодействия дезинформации ранее опровергал этот фейк.

"Такие выдумки – типичная российская информационная операция, направленная на деморализацию украинского общества и создание иллюзии "успехов" российской армии на фоне обсуждения условий завершения войны", — пояснили аналитики Центра.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска продолжают давить на фронте — враг продвинулся во многих местах.

В ноябре враг оккупировал 505 кв. км украинской территории. Этот показатель, по данным платформы DeepState, почти вдвое больше, чем в сентябре. Отмечается, что очередной тяжелый ноябрь, как и год назад, враг сумел продвинуться во многих местах. Больше всего враг имел успех в районе Гуляйполя – 40% всех продвижений, при чем на отрезок от Гуляйполя до Орехового приходится всего 16% штурмовых действий.

По данным DeepState, тяжелая ситуация в районе Покровска-Мирнограда, на который приходится 32,5% всех атак противника. Враг возле и в Покровске занял 35 кв. км, а в районе Мирнограда 21,5 кв. км. В сумме это 56,5 кв. км, что составляет всего 11% от всех продвижений. По остальным направлениям, по данным обозревателей, продвижение без аномалий за исключением Северска, где произошла активизация врага.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0yCccAzAEthbuhyyvrBd33LMf2nYEGed9R2Sxfk9Kt1gAPzfjsRxBtZztJ1uVZwLTl
Теги:

Новости

Все новости